"Reichsbürger" wieder auf freiem Fuß

Tornow (GZ) Der sogenannte Reichsbürger, den eine Spezialeinheit der Polizei am Montag in Tornow entwaffnete, ist längst wieder auf freiem Fuß. Das erklärte der Sprecher der Polizeidirektion Nord, Toralf Reinhardt, am Dienstag auf Nachfrage dieser Zeitung. Unmittelbar nachdem dem Beschuldigten die Waffen weggenommen wurden und nach einer Befragung sei er "gleich vor Ort wieder entlassen worden", so der Polizeisprecher. Gleichwohl werde gegen den Mann ermittelt - wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und gegen das Betäubungsmittelgesetz.