Potsdam (MOZ) Bisher taten sich Landkreise und kreisfreie Städte in Brandenburg schwer damit, die vom Bund angebotenen Fördermittel für den Breitbandausbau abzurufen. In einer dritten Runde fließen nun erheblich mehr Millionen, um für schnelles Internet zu sorgen.

Noch im vergangenen September klang die Bilanz ernüchternd. Da hatte Bundesinfrastrukturminister Alexander Dobrindt (CSU) gerade in einer zweiten Runde bundesweit Geld für den Breitbandausbau vergeben. Davon flossen aber lediglich elf Millionen Euro an den Landkreis Dahme-Spreewald. Sonst bekam Brandenburg nichts. Sachsen dagegen kassierte 208 Millionen, Mecklenburg-Vorpommern sogar 463 Millionen Euro. Insgesamt hatte der Bund 904 Millionen verteilt.

Dabei registrieren die Breitbandbeauftragten der Kommunen und Kammern einen großen Bedarf an schnellen Internetverbindungen. Betroffen sind auch Unternehmen: "Beim bisherigen Ausbau wurden mitunter Gewerbegebiete vergessen", berichtet Marco Albrecht, Technologieexperte bei der Industrie- und Handelskammer Potsdam. Manche Firmen müssten teure Einzellösungen bei den Netzanbietern beauftragen. Albrecht kennt Fälle, bei denen für eine 4-MBit-Leitung monatliche Kosten von 300 Euro in Rechnung gestellt werden. Insgesamt habe sich die Situation allerdings gebessert. "Aus weißen Flecken sind graue Flecken geworden."

Manche Unternehmen haben die Hoffnung auf einen Breitbandausbau fast aufgegeben. "Viele Landespolitiker und Wirtschaftsvertreter waren hier in den vergangenen Jahren zu Besuch, aber es hat nichts gebracht", sagt Bernd Enderling, Geschäftsführer des Betonwerks Milmersdorf (Uckermark). Die langsame Internetverbindung von 6 Mbit pro Sekunde sei ein Standortnachteil, da der Betrieb mit digitalen Konstruktionszeichnungen und Plänen arbeite. Immer wieder werde dadurch die Zusammenarbeit mit Ingenieurbüros erschwert.

Der Landkreis Uckermark konnte nun aber am Dienstag in Person seines Landrats Dietmar Schulze gleich zweimal Geld einstreichen - einmal geht es um 14,76 Millionen Euro, einmal um 4,52 Millionen. Das Ganze läuft so, dass der Bund eine 50-prozentige Förderung auszahlt, das Land legt weitere 40 Prozent drauf. Die verbleibenden zehn Prozent teilen sich der Landkreis und die jeweiligen Kommunen.

Diesmal ebenfalls bedacht wurden Ostprignitz-Ruppin mit 10,68 Millionen Euro, Oberhavel mit 10,27 Millionen, Oberspreewald-Lausitz mit 8,83 Millionen, die Stadt Frankfurt (Oder) mit 4,37 Millionen und schließlich Elbe-Elster mit 3,83 Millionen. Hoffnung für Brandenburger Bürger und Unternehmen.

Zuvor hatte es in Brandenburg ein Förderprogramm des Landes gegeben, von dem die allerlangsamsten Gegenden profitieren sollten. "Brandenburg Glasfaser 2020" wurde für Standorte konzipiert, die nur über eine Internetversorgung von bis zu 6 Mbit in der Sekunde verfügten. Das waren offenbar so viele Orte in Brandenburg, dass sich laut Landesregierung durch das Programm die Versorgungssituation für mehr als die Hälfte der brandenburgischen Haushalte erheblich verbessert habe. Demnach sei die Anzahl der Haushalte mit mehr als 50 Mbit je Sekunde innerhalb von drei Jahren von knapp 30 Prozent auf über 60 Prozent gestiegen.

Beim Bund dagegen geht es um Gebiete, die Internet-Übertragungsgeschwindigkeiten von weniger als 30 Mbit je Sekunde haben. Insgesamt hat Dobrindt am Dienstag 165 Förderbescheide vergeben, die 935 Millionen Euro bedeuten (mehr als 15 Millionen pro Projekt gibt es nicht). Insgesamt will der Bund vier Milliarden ausgeben, damit bis 2018 flächendeckend Übertragungsgeschwindigkeiten von 50 Mbit pro Sekunde erreicht werden. Unter den jüngsten Förderzusagen sind dem Bund zufolge aber auch schon Projekte mit 100 oder 200 Mbit.