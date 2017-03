Türkische AKP verzichtet auf Wahlkampfauftritte

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Bis zum türkischen Verfassungsreferendum soll es keine Auftritte türkischer Politiker mehr in Deutschland geben. Das kündigte die der Regierungspartei AKP nahe stehende Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) an. Für Präsident Recep Tayyip Erdogan Erdogan gilt der Auftrittsstopp aber nicht. "Was Herr Erdogan macht, können wir nicht bestimmen", hieß es.