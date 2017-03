Geringer Nutzen

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Verbraucherschutzminister Ludwig hat einen erstaunlichen Spagat vollzogen. Als oberster Seuchenbekämpfer beharrte er trotz massiver Kritik auf einer flächendeckenden Stallpflicht, obwohl sich die Situation in Brandenburg längst entspannt hatte. Mit dem Argument, dass immer wieder neue Vogelgrippefälle in anderen Ländern registriert werden. An dieser Lage hat sich im benachbarten Niedersachsen oder in Polen nichts geändert. Dennoch werden im Land nun Hühner, Enten und Gänse freigelassen.