Erdogan zeigt Wirkung

(MOZ) Nein, Recep Tayyip Erdogan hat jetzt keine Kreide gefressen. Die Tonlage bleibt schrill und alle Grenzen von Vernunft und Anstand überschreitend. Ein Ja beim Verfassungsreferendum, das ihn quasi zum Alleinherrscher machen würde, sei die beste Antwort auf ein faschistisches Europa, sagte er noch am Dienstag auf einer Wahlkundgebung in Ankara.

Gleichzeitig erklärte jedoch der verlängerte Arm seiner Partei, der AKP, in Deutschland, auf weitere Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsvertreter hierzulande zu verzichten. Man verstehe dies als Zeichen der Deeskalation, des guten Willens. Da nicht anzunehmen ist, dass der Erdogan-Verein plötzlich Stellung gegen seinen Meister bezieht, liegt der Schluss nahe, dass der Wink aus Ankara selbst gekommen ist.

Es muss dort durchgedrungen sein, dass weitere Hetze der Bundeskanzlerin und ihrer Regierung gar keine andere Wahl lässt als Auftrittsverbot und Rauswurf. Der Niederländer Mark Rutte hat es vorgemacht - und es ist ihm gut bekommen. Was Erdogan in der Türkei anstellt, lässt sich möglicherweise nicht verhindern, hier allerdings schon. Und das hat ihm die Bundesregierung in den vergangenen Tagen offensichtlich klar gemacht - nicht dröhnend, aber mit klarer Ansage, was geht und was nicht. Mal sehen, wie lange es wirkt.