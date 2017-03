artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Mehr Veranstaltungen, mehr Podiumsgäste, mehr erwartete Besucher: Der Evangelische Kirchentag im Luther-Jahr wird noch größer als seine Vorgänger. Wenn bei dem fünftägigen Treffen im Mai wieder Hunderttausende - meist junge - Menschen fröhlich ihren Glauben und sich selbst feiern, dann sieht das nach heiler Kirchenwelt aus. Ist das Fest aber vorbei, kehrt in den Gemeinden der Alltag wieder ein - mit Predigten vor vielerorts leeren Bänken und einem Altersdurchschnitt der Gottesdienstbesucher, bei dem man sich fragt, wohin all die jungen Menschen verschwunden sind.

Die Kirche muss sich verändern, um auch außerhalb von Großveranstaltungen attraktiver zu werden. Jahr für Jahr gibt es in Deutschland rund 300 000 Protestanten weniger. Derzeit sind es noch rund 22 Millionen; da ist es auch kein Trost, dass es der katholischen Konkurrenz kaum besser geht. Gründe für den Rückgang gibt es viele: Zum einen ist die gesamte Gesellschaft nicht mehr so religiös geprägt wie früher; dies gilt in verstärktem Maße für den Osten Deutschlands, wo der Glaube lange Zeit vom Staat an den Rand gedrängt wurde. Zum andern ist mittlerweile ein unüberschaubarer Markt an alternativen Heilslehren entstanden; die Palette reicht von Anleihen beim Buddhismus bis hin zu quasireligiösem Gesundheitswahn.

Jedoch ist auch ein großer Teil der Schwierigkeiten, die der evangelischen Kirche zu schaffen machen, hausgemacht. Frühere Reformversuche blieben weitgehend erfolglos; sie sahen unter anderem vor, dass die Zahl der Landeskirchen deutlich verkleinert und die fachliche Qualität eines jeden Pfarrers kritisch überprüft wird. Doch die Landeskirchen und auch viele Gemeinden wollten das nicht und stellten sich quer.

Immerhin ist parallel dazu im Kleinen einiges angestoßen worden. Aktionen wurden gestartet wie der Miet-Pfarrer ("Rent a Pastor") etwa für Trauungen und Beerdigungen, aber auch das "Männerfrühstück", bei dem zum Beispiel typische Väterthemen besprochen werden. So wollen sich die Gemeinden wieder mehr denjenigen zuwenden, die sich zwar für Religion interessieren, aber - noch - nicht in die Kirche eintreten wollen. Das mögen bescheidene Ansätze mit begrenzter Wirkung sein. Aber es sind die vielen kleinen Ideen, die wieder zu mehr Neugier auf den christlichen Glauben führen können. Und das nicht nur an Kirchentagen.