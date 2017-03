Alter Funker-Bunker erkundet

artikel-ansicht/dg/0/

Lieberose (MOZ) Trotz nicht enden wollenden Regens haben sich etwa 30 Menschen im Lieberoser Schlosshof eingefunden, um sich an einer militärhistorischen Exkursion in der Lieberoser Heide zu beteiligen. Zu sehen gab es Bunker und ein prominentes Bauwerk mit Aussicht.

artikel-ansicht/dg/0/1/1561050/

Militärhistorische Exkursion in der Lieberoser Heide mit dem Lieberoser Historiker Andreas Weigelt am 18. März 2017

Militärhistorische Exkursion in der Lieberoser Heide mit dem Lieberoser Historiker Andreas Weigelt am 18. März 2017 © MOZ/Jörg Kühl

Der Lieberoser Historiker Andreas Weigelt führte zu militärhistorischen Zeugnissen, die die Sowjetarmee auf dem rund 25 000 Hektar großen ehemaligen Truppenübungsplatz hinterlassen hat. Die erste Station der Wagenkolonne - die Teilnehmer fuhren die Ziele mit eigenen Pkw an - war die "Warschauer Höhe", jener militärische Guckposten, der um Volksmund auch "Feldherrenhügel", "Generalshügel", Manöverkanzel" "Tribüne" und andere Bezeichnungen trägt. Die Besucher erfuhren, dass sich auf der künstlichen Anhöhe, die heute von der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg als öffentlicher Aussichtspunkt angeboten wird, im Jahre 1970 während des Großmanövers "Waffenbrüderschaft" keine Geringeren als der sowjetische Staatschef Leonid Breschnew, der DDR-Staatschef Walter Ulbricht sowie dessen Nachfolger (ab 1971) Erich Honecker aufgehalten haben. Einer, der damals schon prominenten Militärbeobachter lebt heute noch: Raúl Castro, Kubas heutiger Staatschef, hielt sich als Vize-Premierminister Kubas in Lieberose auf.

Ein weiterer Anlaufpunkt der Exkursion war der Funker-Bunker des vereinten Oberkommandos des Warschauer Paktes, der sich bei Lieberose in Richtung Lamsfeld mitten im Wald befindet. Ohne Führung würde man die Bunkeranlage nicht so leicht finden, dennoch zeugen Graffiti sowie der Umstand, dass sämtliche abmontierbaren Stahlteile fehlen, davon, dass der Bunker bei Militariafans und Schrottdieben bekannt zu sein scheint. Kaum vorstellbar, dass in dem überwiegend unterirdischen Komplex mehr als hundert Soldaten, dazu zählen nachrichtendienstliche Spezialisten, Funker, Wachpersonal und Stabsoffiziere, einst Dienst schoben, wie Weigelt referierte. Die Anlage galt als vorgeschobener Kommandoposten und war der obersten militärischen Führung der Warschauer-Pakt-Staaten direkt unterstellt.

Das Publikum folgte den Referaten Weigelts mit großem Interesse, es gab viele zum Teil fachkundige Nachfragen. Wie sich bald herausstellte, waren einige ehemalige Angehörige der NVA bei der Geschichts-Safari dabei. Zu ihnen gehört Karl-Heinz Voss aus Buckow, der mit seiner Frau Christel an der Exkursion teilnahm. "Allgemeines Interesse an der Militärgeschichte", so gab Karl-Heinz Voss an, habe ihn angetrieben, trotz Regens nach Lieberose zu fahren. Voss diente zu DDR-Zeiten als Major bei den Pionieren in Storkow.

Daniel Barth aus Bärenklau kam stilecht mit einem russischen Militärjeep Baujahr 1973 der Marke UAZ angefahren. Er hatte am wenigsten Probleme, die schlammigen Waldwege zu passieren. Wolfgang Miatke war als Mig-21-Betankungsspezialist am Großmanöver "Waffenbrüderschaft" beteiligt. Vom Flugplatz Preschen aus waren die Jets in Richtung Lieberose gestartet. Er konnte interessante Details zur Exkursion beitragen. So sei anlässlich des Manövers der Alarm ausgegeben worden: "Natobomber greifen die südliche Flanke des Warschauer Pakts an!" Dass das Interesse an der Geschichte der Lieberoser Heide auch 25 Jahre nach dem Abzug der russischen Soldaten ungebrochen ist, davon zeugte nicht nur der Vortrag Weigelts zur Militärspionage am 17. Februar mit einer Rekordbeteiligung von mehr als 100 Zuhörern in der Darre. Die Broschüre "Waffenbrüderschaft", des Deutsch-Russischen Museums Berlin-Karlshorst, das unter anderem das Großmanöver in der Lieberoser Heide behandelt, wechselte bei der Exkursion am Sonnabend ein Dutzendfach den Besitzer.