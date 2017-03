Polizei sucht nach Autodieben

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (HGA) In der Nacht zum 10. März versuchten Diebe, gleich drei Autos in Velten zu stehlen. Gelungen ist es jedoch nur in einem Fall. Betroffen davon ist der Halter eines schwarzen VW Touran mit dem Kennzeichen OHV-BJ 181. Der Wagen, an dessen Heck der Aufkleber "In schlechter Gesellschaft" prangt, stand vor der Heidestraße 2. In derselben Nacht machten sich Diebe auch an einem silbernen VW Golf zu schaffen, der nur wenige Häuser weiter stand. Die Polizei vermutet, dass die Täter das Funksignal zum Öffnen des Fahrzeugs manipulierten. Ein Einbruchversuch wurde auch an einem schwarzen VW Touran bemerkt, der vor der Thälmannstraße 15 parkte. Laut Polizei ertönte in jener Nacht zum Freitag gegen 2 Uhr eine Alarmanlage. Die Beamten suchen Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Diese sollen sich unter 03301 8510 melden.