Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Anlässlich seines 140-jährigen Jubiläums hatte der Männer-Gesangsverein "Flora 1877" zu einem großen Frühlingskonzert in die Petershagener Giebelseehalle geladen. Schließlich geht der Name Flora auf die römische Göttin der Blumen, Blüten und des Frühlings zurück. Fast komplett gefüllt war die große Halle, als die stimmgewaltigen Herren von "Flora 1877" und "Eiche 1877" mottogleich für diesen Nachmittag die Hymne "Lasst uns wie Brüder treu zusammenstehen" anstimmten. Wo es sonst noch an interkommunaler Zusammenarbeit hapert - hier wurde sie zelebriert. Unter der Moderation von Heinz Schaffer gaben vier Chöre der angrenzenden Gemeinden zunächst dem eigenen, individuellen Timbre Ausdruck.