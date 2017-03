Schnell, ehrlich und preiswert

artikel-ansicht/dg/0/

Dienstagmittag in Eisenhüttenstadt. Auch wenn die Bockwurst nicht in aller Munde ist, erfreut sie sich nach wie vor großer Beliebtheit. "Die ersten Kunden, die zum Teil täglich eine Bockwurst bei uns holen, stehen schon da, wenn wir um sechs Uhr unser Geschäft öffnen", berichtet Karin Panzer, Inhaberin der Back-Hütte in der Lindenallee. Im Schnitt gut 20 bis 30 Bockwürste gehen hier jeden Tag über die Theke. Besonders der geringe Preis und der schnelle Verzehr sind für viele Kunden ein Argument, um zwischendurch oder auch als Mittagessen zur Bockwurst zu greifen.

Auch gegenüber im Landkostladen Nemack erfreuen sich Bockwürste großer Beliebtheit. "Wir verkaufen sicher 40 bis 50 Stück pro Tag. Unsere Wurst beziehen wir von der Agrargenossenschaft Neuzelle", berichtet Verkäuferin Jenny Wittgen.

Das gilt auch für den Verkaufswagen, der jeden Dienstag auf dem Bauernmarkt Station macht. "Sechs bis sieben Kilo Würste nehme ich immer mit", sagt Verkäuferin Ruth Friedrich. Gerade jüngere Kunden würden häufig fragen, was in der Bockwurst drin ist und woher das Fleisch stammt. "Ich kann dann die Leute beruhigen, denn bei uns werden die Tiere gut behandelt - und diesen Unterschied schmeckt man auch. Unsere Bockwurst ist einfach ehrlich und gesünder als ein Döner." Allerdings hat eine Bockwurst rund 300 Kalorien.

Die Agrargenossenschaft Neuzelle ist einer der größten Produzenten der Region. Im Schlachthof Wellmitz werden pro Woche rund 1,4 Tonnen Bockwurst produziert. Eine wiegt etwa 100 Gramm - demnach kommen von montags bis freitags etwa 14 000 Würste zusammen. "Größter Abnehmer ist die Bäckerei Dreißig, die uns täglich 1200 bis 2000 Bockwürste für ihre Filialen abnimmt", berichtet Fleischermeister Ralf Sprenger, der den Schlachthof leitet.

Auch in der Bauernfleischerei Wiesengrund in Schneeberg wird noch selber produziert - für den Verkauf vor Ort und für das Wiesengrund-Geschäft in Eisenhüttenstadt. Etwa 350 Bockwürste stellt Fleischermeister Jörg Bigesse her. "Die Grundzutaten aus Rind-, Schweinefleisch und Fett sowie Gewürzen sind ja bei allen Fleischern gleich, aber jeder hat noch seine spezielle Rezeptur. Meine verrate ich nicht", sagt er. Wenn man Bockwürste erwärmen möchte, sollte das Wasser nicht kochen und heißer als 80 Grad sein, sonst platzen sie. Auch sei es möglich, Bockwürste in der Mikrowelle heiß zu machen, dann aber sollte man sie vorher in eine Plastiktüte stecken.