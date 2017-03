Globale Krisen Thema beim Kirchentag

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Europa, Flüchtlinge und Rechtspopulismus sind die großen Themen des Kirchentages Ende Mai in Berlin. "Wir wollen nicht über die Menschen, sondern mit den Menschen reden", sagte Präsidentin Christina Aus der Au am Dienstag bei der Vorstellung des Kirchentagsprogrammes. Das gilt auch für das Gespräch mit Rechts. So haben die Veranstalter auch Anette Schultner, Vorsitzende der Bundesvereinigung Christen in der AfD, eingeladen. "Wir wollen mit reformatorischer Gelassenheit einander zuhören und mit protestantischem Selbstverständnis streiten", kündigte Aus der Au an.

Unter dem Motto "Du siehst mich" werden zum Kirchentag vom 24. bis 28. Mai in Berlin mehr als 100 000 Menschen erwartet. Das Programm in der gesamten Stadt umfasst rund 600 klein gedruckte Seiten mit rund 2500 Einzelveranstaltungen. Nach Gottesdiensten am Reichstag, dem Brandenburger Tor und dem Gendarmenmarkt plant der Kirchentag vor allem Podiumsrunden auf dem Messegelände. Bei Diskussionsrunden sollen unter anderem Menschenrechtler aus Polen, Russland und der Ukraine zu Wort kommen. Am Eröffnungsfreitag ist um 12 Uhr ein Gedenken an 10 000 Flüchtlinge geplant, die an Europas Grenzen ihr Leben ließen. "Gerade in Zeiten globaler Krisen ist die weltweite Verbindung der Konfessionen wichtiger denn je", sagte Generalsekretärin Ellen Ueberschär.

Auf dem Alexanderplatz soll es einen Kirchentagsmarkt mit Info- und Essen-Ständen geben. Am Brandenburger Tor sind Konzerte geplant. Zum großen Abschlussfest am 28. Mai vor den Toren der Lutherstadt Wittenberg werden dann mehr als 200 000 Menschen erwartet.