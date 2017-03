Die Ewige auf dem Eis beim MOZ-Talk

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Claudia Pechstein läuft auch mit 45 Jahren noch fast allen auf dem Eis davon. Im Februar holte sie sich bei den Weltmeisterschaften über 5000 Meter ihre 50 Olympia- und Weltmeistermedaille. Sie ist eine Ausnahmeathletin im internationalen Sport und die erfolgreichste deutsche Starterin bei Olympischen Winterspielen. Auf ihrem Weg nach Olympia 2018 in Pyeonggechang in Südkorea macht sie heute Halt beim MOZ-Talk mit Musik im Kleist Forum. Bei den Spielen 2018 könnten ihr Rekorde für die Ewigkeit gelingen. Für Pechstein wären es die siebten olympischen Spiele - das hat noch keine deutsche Winter-Olympionikin geschafft. Und dann kann sie auch älteste Medaillengewinnerin im olympischen Eisschnelllauf werden. Die mehr als 500 Zuschauer im großen Saal werden ihr heute Abend zunächst wohl einen begeisterten Empfang machen.

Die Gastgeberinnen Lilo Wanders und Claudia Pechstein plaudern in der 120minütigen Show ebenfalls mit der ersten Pfarrerin der Dresdner Frauenkirche Angelika Behnke. Vielen in der Stadt ist sie als Predigerin auch in Frankfurter Kirchen in Erinnerung. Der Sänger Dirk Michaelis hat seinen großen Hit "Als ich fortging" mit im Repertoire. Zuvor werden die beiden Frankfurter Jung-Rapper Fabian Skopiak und Dominique Jahn erzählen und auch darüber singen, wie sie über "Arm oder Reich" denken.

Leider musste aus Krankheitsgründen die Linken-Bundespolitikerin Sarah Wagenknecht absagen. Über einen anderen Termin bleiben wir mit ihr im Gespräch. Dabei sein wird nun auch der Berliner Schauspieler Klaus Nothnagel - "der Florian Silbereisen des heimatkundlichen Diavortrags".

Der MOZ-Talk wird ab 19.30 Uhr wieder im Livestream unter www.moz.de zu verfolgen sein.