Bürgerportal "Maerker" startet

Seit Wochenbeginn ist das Bürgerportal "Maerker" über die Internetseite der Stadt erreichbar. Vier Einträge sind dort bis Dienstagnachmittag eingegangen, einige wenige datieren aber noch länger zurück. "Das Redaktionsteam hat in den letzten Monaten geübt und sich mit den Arbeitsabläufen vertraut gemacht", erklärt Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling den Grund. Geht eine Meldung auf dem Portal ein, wird sie bis 18 Uhr des nächsten Tages angenommen, an die zuständige Behörde weitergeleitet und innerhalb von drei Tagen beantwortet.

Auch im Amt Odervorland ist das "Maerker"-Portal am Montag gestartet. Auch dort gab es am Dienstag bereits vier Einträge. Bürger meldeten um 0.43 Uhr ein schiefes Verkehrsschild, um 11.10 Uhr ein Graffiti in der Briesener Bahnhofstraße. Außerdem wurde eine kaputte Laterne in Pillgram, Jacobsdorfer Straße 5, aufgeführt. Am Dienstag folgte der nächste Eintrag über einen beschädigten Baum in Wilmersdorf. "Für uns ist es ein spannendes Projekt", sagt Amtsdirektorin Marlen Rost, die bei der Präsentation des "Maerker" am Montag auf der Computermesse CeBit in Hannover vor Ort war.

Bereits gute Erfahrungen hat Grünheide mit dem Bürgerportal gemacht. Seit mehr als sechs Jahren nutzt die Gemeinde den "Maerker". "Man kommt ja doch nicht überall hin, für uns ist das Portal eine Hilfestellung", beschreibt Ordnungsamtleiter Nico Bauermeister den Nutzen für die Verwaltung.

Von den Grünheidern werde die Online-Plattform gut angenommen. "Es gibt auch Menschen, die sie nutzen, um zu meckern", so Bauermeister, "aber diese Kommentare veröffentlichen wir nicht, sondern antworten den Absendern mit einer persönlichen E-Mail."