Argumente gesucht gegen Windenergie

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1561059/

Konkret ging es um das Windeignungsgebiet Nummer 63, das sich zwischen Wulkow und Trebnitz befindet. "Man kann sich dieses Gebiet nicht schön reden", sagte Gemeindevertreter Jürgen Auge und verwies auf die starke Protestbewegung in Wulkow gegen die geplanten Windräder. Dort wurden die Bürger bereits aufgefordert, persönliche Stellungnahmen abzugeben. Außerdem arbeite eine Bürgerinitiative an einem offenen Brief, in denen Gegenargumente gesammelt werden. Bis zur nächsten Gemeindevertretersitzung am 29. März werde man nicht genügend Argumente zusammen bekommen. Da der Abgabetermin für eine Stellungnahme der Gemeinde an die Regionale Planungsgemeinschaft Oderland-Spree aber der 30. April ist, werde man sich im April noch einmal zusammensetzen, beschloss der Ausschuss. Geplant ist, für die Ausarbeitung der Argumente Fachleute, wie Vogelkundler, um Rat zu bitten, sagte Auge.