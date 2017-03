Deichwachen wichtig bei Eisgang

artikel-ansicht/dg/0/

In der Nacht zum 22. März 1947 - also genau heute vor 70 Jahren - überströmten die Oderfluten den Deich bei Reitwein. Unaufhaltsam nagten sie am Deichkörper und rissen bald an zwei Stellen breite Lücken. Der erste Deichbruch trat am 22. März gegen 6 Uhr im Morgengrauen bei Deichkilometer 14,8 bei Reitwein ein, danach brach auch der Deich auf polnischer Seite. Die dritte Bruchstelle ereignete sich bei Kilometer 15.

So beschreibt Hans-Peter Trömel (76), Wasserbauingenieur, Experte für den Hochwasserschutz im Oderbruch und langjähriger Leiter des Deichhauses in Bad Freienwalde, die Ereignisse von 1947 in seinem Buch, das 2008 erschien. Eigentlich wollte er das Buch mit dem Titel "Reitwein am 22. März 1947 - Bruch des Oderdeich" 1997 im 50-jährigen Gedenken auf das Hochwasser von 1947 auf den Markt bringen. Doch das damalige Hochwasser spülte das Gedenken davon. "Es hatte uns überholt", sagt Trömel.

Chronologisch beschreibt er das Geschehen: Von Reitwein aus bewegt sich die Flutwelle am 23. März in zwei Richtungen: Östlich über Genschmar-Zechin-Letschin, westlich über Langsow-Gusow-Friedland. In beide Richtungen nähert sich die Flut Wriezen. Gegen 3 Uhr ist die Stadt erreicht. Noch bildet der alte Oderdeich Neulewin-Wriezen ein Hindernis. Am 24. März wälzen sich die Fluten westlich von Zechin auf den Kreis Oberbarnim zu. Die Bahnlinie Kienitz-Letschin ist überspült, der Glietzener Polder wird geräumt. Das Wasser schäumt an Letschin vorbei in Richtung Neutrebbin-Bliesdorf-Wriezen. Einen Tag später umspült es Neutrebbin, auch Quappendorf und Eichwerder sind erreicht. Nachdem am 25. März die Altranft-Brücke weggespült ist, bricht die Verbindung zum Glietzener Polder. Als der Alte-Oder-Damm bei Neutornow überflutet ist, besteht akute Gefahr für das Niederoderbruch. Das Wasser fließt in Richtung Neuranft, Neumädewitz und Neuküstrinchen. Der Oderdamm am Schöpfwerk Neutornow bricht am 26. März. Einen Tag später ist Altreetz nur mit Kähnen zu befahren. Am 30. März ist Altwustrow erreicht. Am 9. April fällt der Wasserstand dort wieder.

Nachdem der Deich in Reitwein bereits gebrochen war, hätten russische Flieger am Vormittag des 22. März 1947 acht Bomben und vier weitere am Nachmittag zum Aufbruch der Eisversetzung abgeworfen, desgleichen am 23. März. "Diese Maßnahmen führten jedoch nicht zu dem gewünschten Ergebnis", schildert Trömel. Erst am 24. März um 21 Uhr habe sich das Eis unter dem Druck der Strömung gelöst.

In seinem Buch räumt er mit der Legende auf, wonach die Bomben der Russen den Deich zerstört haben sollen. "Als die Bomben fielen, war der Deich bereits überspült worden", betont er. Heute gelten Eisbrecher als das A + O für die Oder. Sie können das Eis knacken, die Eisversetzungen lösen und dafür sorgen, dass es in Richtung Ostsee abfließen kann. Es sei wichtig, im Haff zu beginnen und sich allmählich die Oder hinauf vorzuarbeiten. 1947 habe es nur noch einen Eisbrecher und einen Schlepper gegeben, die nicht einmal mehr bis Schwedt durchkamen. Nach 1947 seien die Deichwachen personell aufgestockt worden.

"Deichwachen sind bei Eisgang auf der Oder besonders wichtig", so der Wasserbauingenieur, der 1997 zu jenen gehörte, die in letzter Minute den Deichbruch bei Neuglietzen verhinderten, indem sie Hubschrauber einwiesen, Sandsäcke gezielt abzuwerfen.

"Von Reitwein aus schoss die Flutwelle in Richtung Nordosten", berichtet Trömel. Dies führt noch heute zu Diskussionen, weil das Wasser nicht aus Richtung Oder kam. Deshalb hätten es die Bralitzer nicht glauben wollen, dass das Wasser nicht von der Oder, sondern von der gegenüberliegenden Seite kam. Bei Wriezen sei auch kein Deich durchstochen worden, wie immer wieder behauptet werde. Das Schöpfwerk Neutornow sei gebrochen. Danach floss das Wasser über den Ranfter Polder nach Freienwalde beziehungsweise zum Glietzener Polder.

Zeitzeugen aus Freienwalde berichteten über ein weiteres Hochwasser 1946, das am Landgraben gelegene Straßen unter Wasser setzte. Trömel spricht nicht von einem Hochwasser. "Der Rückstau über das Wehr Hohensaaten geht bis nach Neutrebbin und beeinflusst den Freienwalder Landgraben und die tiefer gelegenen Stadtteile", so Trömel. Dies sei eine besondere Situation, der die Landschaft ausgesetzt sei, weil die Odersohle über dem Gelände liegt.