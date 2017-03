Knappe Entscheidungen auf allen Bahnen

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) In der Kegel-Disziplin Classic-Kegeln wurden gleich zwei Entscheidungen auf Kreisebene ausgetragen. Auf der Kegelbahn in Spreenhagen fanden die Kreiseinzelmeisterschaften der Frauen und der U23 weiblich statt. In Wriezen trafen sich die U 14 und U 18 der weiblichen und männlichen Kegler.

Bei den Frauen bestritten zehn Starterinnen die Vorrunde, ins Finale kamen acht Keglerinnen. In der Altersklassen U 23 weiblich traten zwei Spielerinnen an, bei dieser Altersklasse galt es einmal die 120 Wurf zu absolvieren.

In der Altersklasse 23 traten Kim Müller vom 1. KSC 1959 Seelow und Laura Holzfuß vom KV Gut Holz 1974 Wriezen zum Wettkampf an. Laura Holzfuß spielte konstant auf und gewann mit 501 Kegel vor Kim Müller mit 481 Kegel.

Die Frauen gingen am ersten Wettkampftag in den Vorkampf. Alle Keglerinnen aus Zechin, Wriezen, Seelow und Spreenhagen kämpften um jeden Punkt auf der sehr gut präparierten Bahn in Spreenhagen.

Die Bahn in Spreenhagen ist erfahrungsgemäß nicht so einfach zu bespielen, das zeigte sich auch in den Vorkampfergebnissen. Hier erreichte als Achte Jeannette Höwner vom 1. KSC 1959 Seelow mit 456 Kegel das Finale. Besser waren Katrin Bittelmann vom 1. KSC 1959 Seelow mit 459 Kegel, Christina Brause vom KV Spreenhagen mit 463 Kegel.

Die Keglerinnen der SG Zechin mit Katja Paulus mit 470 Kegel, Karin Finsel mit 486 Kegel und Dana Specht mit 510 Kegel spielten gleichmäßig auf. Heike Hülse vom KV Gut Holz 1974 Wriezen erspielte sich 522 Kegel und Kathrin Conrad vom 1. KSC 1959 Seelow 526 Kegel. Im Finale legte Katrin Bittelmann ein Topergebnis von 549 Kegel vor. Jeannette Höwner errang 469 Kegel, Katja Paulus 424 Kegel und Christina Brause 477 Kegel. Danach gingen die vier Besten an den Start. Es entspann sich ein packendes Duell zwischen Heike Hülse, Kathrin Conrad und Dana Specht. Karin Finsel erspielte sich 455 Kegel und konnte ihr Vortagsergebnis nicht erreichen. Auch Kathrin Conrad fand einfach nicht ihren gewohnten Rhythmus, sie erreichte 494 Kegel und somit den Dritten Platz. Bei Heike Hülse lief es etwas besser und sie konnte 501 Kegel erreichen und im Ergebnis den Zweiten Platz behaupten. Nach einer etwas holprigen ersten Bahn fand Dana Specht ihren Rhythmus und spielte gleichmäßig ihre Bahnen ab sie erreichte 538 Kegel und sicherte sich den Ersten Platz.

Das Spielerfeld wurde noch einmal neu gemischt. Siegerin wurde Dana Specht von der SG Zechin mit gesamt 1048 Kegel, danach erreichte Heike Hülse vom KV Gut Holz 1974 Wriezen mit 1023 Kegel den zweiten Platz. Dritte wurde Kathrin Conrad mit 1020 Kegel, den vierten Platz erkämpfte Katrin Bittelmann mit 1008 Kegel beide vom 1. KSC 1959 Seelow.

Auch die anderen Spielerinnen lagen dicht beieinander. Es folgten Karin Finsel von der SG Zechin mit 941 Kegel, Christina Brause vom KV Spreenhagen mit 940 Kegel. Siebte wurde Jeannette Höwner von 1. KSC 1959 Seelow mit 925 Kegel und Katja Paulus von der SG Zechin mit 894 Kegel rundet das Starterfeld ab.