Spektakulär entthront

Zwölf Mannschaften aus Frankfurt, Müllrose, Ziltendorf, Woltersdorf und Fürstenwalde waren in das Turnier gestartet. In der Vorrunde wurde in drei Staffeln über elf Minuten je Satz gespielt. Daraus ergaben sich je zwei Dreiergruppen für die Zwischenrunde, ehe die Endrunde mit den Platzierungsspielen folgte. Dort setzten sich im direkten Duell um Platz 1 "Gehupft wie gesprungen" vor "Spektakulär" durch. Auf dem fünften Platz landete die zweite Mannschaft der Ziltendorfer Elche vor dem MSV Tripoint Frankfurt, Woltersdorf, Rot-Weiß II (Jugend), Dieter und Freunde, Müllroser SV und Keramundo (Sponsoren). "Es war wieder ein gut gelungenes Turnier um die alte ,Hasen' von Rot-Weiß Frankfurt. Wir haben viel Lob für die Organisation erhalten", berichtet Andrea Jakob vom Organisations-Team und bedankt sich bei den vier Sponsoren.

Ihre nächsten Punktspiele in der Stadtliga können die Volleyballer von Rot-Weiß in neuer Kleidung antreten. Die Handwerkskammer hatte vor geraumer Zeit die Fliesenleger-Firma von Mario Spahn, der aktiv im Verein wirkt, für deren Engagement gedankt. Von dem Geld wurden nun neue T-Shirts bestellt.

Am 27. November wird Rot-Weiß wieder zum Turnier laden.