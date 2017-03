HSV beweist endlich Stehvermögen

artikel-ansicht/dg/0/

Müncheberg (MOZ) Die HSV Müncheberg/Buckow hat nach fünf knappen Niederlagen in Folge hochverdient zwei wichtige Punkte in der Handball-Landesliga Mitte erkämpft. Gegen den BSRK (Brandenburger Sport- und Ruder-Klub), bisheriger Tabellendritter, siegten die Märker mit 32:28 (15:14). "Dieser Sieg war wichtig. Aber diese vergebenen Chancen - das reichte für drei Spiele. Trotzdem sind alle sehr zufrieden", sagte nach der Partie HSV-Leiter Tobias Schrell.

Verdient haben sich die Handballer aus Müncheberg/Buckow den Erfolg vor allem durch eine Leistungssteigerung in den letzten zehn Spielminuten der Partie, als die Heimsieben so agierte, wie man gegen einen ersatzgeschwächten und dennoch starken Gegner agieren muss. Aggressiver in der Abwehr, konsequenter und fokussierter im Angriff als bis dahin.

Schon in der ersten Hälfte hätten die Gastgeber die Partie vorentscheiden müssen. Doch wie so oft: "Vorne den Ball verloren und hinten die Torhüter zu oft allein gelassen", monierte Co-Trainer Detlef Baude völlig zu Recht. "Streckenweise waren wir zu schnell und leichtsinnig im Abschluss." Bei gefühlten sieben bis acht Tempogegenstößen und freien Chancen nach gut gespielten Angriffen über den Kreis kam der entscheidende Pass nicht an oder der Abschluss war unterirdisch. Dank kluger Regie von Klemens Koszinski in seinem bisher besten Saisonspiel führte die HSV zur Pause knapp mit 15:14.

So eng blieb es bis zur fünfzigsten Minute. Trotz der Impulsanteile wie der Tore des diesmal mutigeren Nico Kaatz (13:12/22:20) in die Druckphase des Gegners hinein oder auch zweier klasse Pässe an den Kreis von Linksaußen Felix Mensing: Zwei parallele Zwei-Minuten-Strafen warfen die Müncheberger wieder zurück. Es blieb knapp bis zum 27:26.

Der Gastgeber nahm eine Auszeit. Das Trainerteam stellte seine Mannschaft auf mannbezogenere Deckung um. Es galt, insbesondere die Kreise des besten Brandenburger Werfers Christian Schulz (15 Tore) einzuengen und gleichzeitig die letzten Kräfte für die Schlussphase zu mobilisierten. Jonas Machus Tempogegenstoß von der ungewohnten Abwehrhalbposition und souveräne Einzelaktionen des starken Paul Jander sicherten dem Heimteam einen 30:26-Vorsprung, den es nicht mehr abgab.

"Das war ein Spiel für mögliche fünfzig eigene Tore", freute sich HSV-Trainer Michael Horch. "Obwohl wir viel zu viel verworfen haben. Man muss sich diese vielen Chancen aber auch erst einmal erarbeiten. Fortschritte sind erkennbar und wir haben endlich mal in den Schlussminuten gegengehalten und sogar zugelegt. Das macht Mut", sagte der ehrgeizige Trainer nach der Partie in der Müncheberg-Halle .

HSV Müncheberg/Buckow: Nsherenguzi, Poburski; Baaske (7), Kai Koszinski (6/5), (4), Mensing (1), Jander (6), Klemens Koszinski (3), Machus (1), Krüger (2), Kaatz (2), West (3) - Schiedsrichter: Angela Wilke/Marc Lehmann (Bernau) - Siebenmeter: 5/5, 1/1 -Zeitstrafen: 2/4