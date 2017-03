Polizeibericht Eberswalde vom 21.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Zepernick. Glimpflich ist am Freitagvormittag ein Unfall auf der Birkholzer Straße ausgegangen. Ein 72-jähriger Mann hatte aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über seinen Skoda verloren, kollidierte auf der Gegenfahrbahn frontal mit einem Lkw, dessen Fahrer trotz Gefahrenbremsung den Zusammenstoß nicht hatte verhindern können. Der Skoda-Fahrer wurde mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht. Der 55-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Zigarettenautomat detoniert

Rüdnitz. Mit Böllern haben Unbekannte am Sonntag gegen 21.30 Uhr einen Zigarettenautomaten zur Detonation gebracht. An das darin enthaltene Bargeld und die Zigaretten kamen die Diebejedoch nicht. Sie mussten ohne Beute abziehen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Einbrecher scheitern an Terrassentür

Ahrensfelde. Im Versuch stecken blieb am Freitagabend ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Friedenstraße. Die unbekannten Täter hatten versucht, die Terrassentür aufzubohren, waren aber an den zum Schutz der Tür angebrachten Blechen sowie einem abschließbaren Türgriff gescheitert.

Viele Arbeitsgeräte gestohlen

Hohensaaten. Den Einbruch in die Werkhallen in der Hohensaatener Straße Eichrähne bemerkten Mitarbeiter am Montag. Es fehlen diverse Arbeitsgeräte. Der Gesamtschaden wird noch ermittelt. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren.

Lanke/Bernau (MOZ) Fünf Menschen sind bei einem schweren Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der AutobahnA 11 verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr zwischen Lanke und Wandlitz. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte der Fahrer eines BMW die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Wagen war dann gegen eine Mittelschutzplanke gestoßen, schleuderte wieder auf die Fahrbahn und kam letztlich rechts davon zum Stehen. Die Insassen des Wagens – eine fünfköpfige Familie mit zwei Kleinkindern im Alter von zwei und drei Jahren – wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Ebenfalls verletzt wurden die Beteiligten an einem Unfall auf der Schönower Chaussee am Montagvormittag. Eine 57-jährige Fahrradfahrerin war in Richtung Schönow unterwegs und wechselte kurz vor der Einmündung Werner-von-Siemens-Straße die Straßenseite. Dabei kollidierte die Frau mit einem VW. Sie stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Die 59-jährige Pkw-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen.