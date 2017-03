Polizeibericht Bernau vom 21.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Zepernick. Relativ glimpflich ist am Freitagvormittag ein Unfall auf der Birkholzer Straße ausgegangen. Ein 72-jähriger Mann hatte aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über seinen Skoda verloren und kollidierte auf der Gegenfahrbahnfrontal mit einem Lkw, dessen Fahrer trotz Gefahrenbremsung den Zusammenstoß nicht mehr hatte verhindern können. Der Skoda-Fahrer wurde mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht. Der 55 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Zigarettenautomat detoniert

Rüdnitz. Mit Böllern haben Unbekannte am Sonntag gegen 21.30 Uhr einen Zigarettenautomaten zur Detonation gebracht. An das darin enthaltene Bargeld und die Zigaretten kamen die Diebejedoch nicht. Sie mussten ohne Beute abziehen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Einbrecher scheitern an Terrassentür

Ahrensfelde. Im Versuch stecken blieb am Freitagabend ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Friedenstraße. Die unbekannten Täter hatten versucht, die Terrassentür aufzubohren, waren aber an den zum Schutz der Tür angebrachten Blechen sowie einem abschließbaren Türgriff gescheitert.

Berlin. Wegen Gleisbauarbeiten gibt es in den Nächten bis Freitag, jeweils 22 bis 1.30 Uhr Verkehrsänderungen auf den Linien S 7 und S 75. Zwischen Ahrensfelde und Alexanderplatz fahren die Züge früher ab, zwischen Ahrensfelde und Springpfuhl nur im 20-Minuten-Takt. Außerdem ist eine Bahnsteigänderung für den Ostbahnhof angekündigt.

Verkehrstipp