Polizeibericht Strausberg vom 21.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1561068/

Bruchmühle. Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in ein Haus in der Fredersdorfer Straße eingedrungen. Das wurde der Polizei am Sonntag bekannt. Die Eindringlinge durchwühlten sämtliche Schränke und nahmen Bargeld, Schmuck sowie persönliche Papiere der Hausbesitzer an sich. Durch die angerichteten Zerstörungen wurde der Schaden auf eine Summe von rund 5000 Euro geschätzt.

Harley Davidsongestohlen

Hoppegarten/Mü. Ein Motorrad vom Typ Harley Davidson mit dem amtlichen Kennzeichen MOL-FS 33 ist in der Nacht zum Montag von seinem Abstellplatz in der Seestraße entwendet worden. Laut Polizei entstand dem Besitzer ein Schaden von rund 24 000 Euro.

Kabeltrommelnmitgenommen

Tasdorf. Am Wochenende sind Unbekannte gewaltsam in die Räume einer Firma in der Frankfurter Chaussee eingedrungen. Dort stahlen sie mehrere Kabeltrommeln. Der Gesamtschaden wird mit ungefähr 4000 Euro angegeben.