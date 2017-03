Polizeibericht Neuruppin vom 21.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1561070/

Wusterhausen (RA) Der seit 9. Januar als vermisst gemeldete 16-jährige somalische Jugendliche ist in der vorigen Woche in Ludwigsfelde wieder aufgefunden worden. Dort hielt er sich in einem Asylbewerber-Wohnheim auf, wie die Polizeidirektion Nord am Montag mitteilte. Der Jugendliche ist in die Unterkunft in Bantikow zurückgebracht worden. Dort werden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge betreut.

Großer Einbruch in Gartow

Gartow (RA) Einbrecher haben am Sonntagabend Laptops, Kameras, Bargeld und Schmuck in einem Einfamilienhaus im Wusterhausener Ortsteil Gartow erbeutet. Der Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 11 000 Euro. Die Täter hatten die Terrassentür aufgehebelt und gelangten so ins Haus.

Fernseher mit Faust zerdeppert

Kyritz (RA) Bei einem Beziehungsstreit in Kyritz soll am Sonnabendnachmittag ein Fernseher zu Bruch gegangen sein. Ein Paar, das seit Januar nicht mehr zusammen ist, hatte vereinbart, dass er seine Sachen abholen darf. Offenbar immer noch geladen über das Beziehungsaus zerschlug er nach einem Wortgefecht mit der Faust die Scheibe des Flachbildfernsehers. Die 300 Euro Schaden will er aber nun der Frau erstatten.

Auto ohne gültige Versicherung

Kyritz (RA) Mit einem Auto, das nicht mehr versichert war, ist am Samstagabend eine 34-Jährige in Kyritz unterwegs gewesen. Die Papiere des Fahrzeugs wurden von Streifenpolizisten gegen 19 Uhr auf einem Parkplatz an der Graf-von-der-Schulenburg-Straße kontrolliert. Weil die Versicherung am 1. Januar erloschen war, stempelten die Beamten die Nummernschilder ungültig. Die 34-Jährige gab an, das Auto von einem Bekannten erhalten zu haben. Halterin ist aber eine 43-Jährige. Gegen sie und die Fahrerin wird nun ermittelt.