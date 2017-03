Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 21.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1561071/

Eine Zeugin hat am Sonntagnachmittag in der Müllroser Chaussee gesehen, dass ein Mann aus einem BMW X2 gesprungen ist und in einem angrenzenden Waldstück verschwand. Sie rief die Polizei. Beamte stellten bei der Kontrolle des Autos fest, dass es in Schweden gestohlen worden war. Warum der Mann den Wagen mit eingeschalteten Warnblinkern an der Straße stehen ließ, ist Teil der laufenen Ermittlungen. Der BMW wurde sichergestellt.

Leere Bierkästen auf der Straße

Am Montagvormittag kam es auf der Landesstraße 37 zwischen Schernsdorf und Müllrose zu einer Vollsperrung. Ein Lastkraftwagen war in Richtung Müllrose von der Fahrbahn abgekommen und auf den Grünstreifen geraten. Der Fahrer blieb unverletzt, doch der Anhänger kam ins Schleudern und kippte um. Dabei fiel die Ladung – Hunderte leere Bier- und Wasserkästen – neben die Fahrbahn. Der Schaden beläuft sich auf 25 000 Euro.

Automat auf Gleise geworfen

Ein auf die Gleise geworfener Getränke- und Snackautomat hat in Eisenhüttenstadt am Sonntagabend eine Sperrung der Strecke nach sich gezogen. Unbekannte hatten den Automaten auf dem Bahnhof aus seiner Verankerung gerissen. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Technischer Defekt im Klinikum

Mit fünf Fahrzeugen und mehreren Einsatzkräften rückte die Feuerwehr am Sonntag um 23.12 Uhr zum Klinikum aus. Im Haus 5 war am Eingang zum Röntgenraum Brandalarm ausgelöst worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein technischer Defekt die Ursache war.

Kleiner Hund zugelaufen

Feuerwehrleute wurden am Sonntagmorgen in die Heinrich-Zille-Straße gerufen. Dort war ein kleiner Hund zugelaufen. Da der Besitzer unbekannt ist, wurde der Hund ins Tierheim gebracht.

Der Blitzer steht heute am Damaschkeweg.

Feuerwehr

Blitzer