TuS Dabergotz nimmt Fahrt auf

Ostprignitz-Ruppin (MZV) TuS Dabergotz kommt mit seinen Alt-Herren-Fußballern wieder langsam in Schwung. Am Sonntag wurde Gühlen-Glienicke/Rägelin mit 8:1 bezwungen. Tabellenerster bleibt aber Union Neuruppin.

Alt Ruppin - Union 2:4 (1:2)

Tore: 0:1 Alexander Redepenning (17.), 0:2 Christian Podorf (20.), 1:2 Ronald Schlieker (21.), 1:3 Christian Prasse (47.), 1:4 Redepenning (73.), 2:4 Jens Morawietz (76.)

Union, abgezockter und cleverer, trat als starkes Team auf. Besonders in den Zweikämpfen hatten die Gäste Vorteile. Alexander Redepenning reagierte nach einem Lattenschuss am schnellsten. Einen Querpass schob Christian Podorf ungehindert über die Torlinie. Alt Ruppin gab sich nicht auf. Jens Morawietz schickte Ronald Schlieker mit einem Pass in die Gasse und der erzielte nach einer Finte den Anschlusstreffer. Union ließ sich nicht beeindrucken, erspähte die Lücken in der Abwehr und erhöhte durch Christian Prasse. Auch er hatte viel Platz bei der Vollendung. Redepenning erahnte einen Rückpass, schnappte sich die Kugel und vollendete zum 1:4. Jens Morawietz setzte sich noch einmal im Unioner Strafraum durch und traf. Christian Podorf und Alexander Redepenning waren in der guten Unioner Mannschaft die auffälligsten Akteure.

MSV - Linum 9:0 (3:0)

Tore: 1:0 Christian Stölke (24.), 2:0, 3:0 Enrico Hinzer (32., 37.), 4:0 Martin Dombrowski (52.), 5:0 Hinzer (60.), 6:0 Lars Schröter (63.), 7:0 Jörg Redmann (70.), 8:0 Dombrowski (75.), 9:0 Stölke (76.)

Diesmal lief das Spiel des MSV gegen Linum besser als am Freitagabend im Pokalkampf gegen Hertha Karstädt (Endstand 2:0). Zwar gab es immer noch Missverständnisse. Der satte Pfostenschuss (24.) von Christian Stölke war die Initialzündung. Nachdem Stölke schulbuchmäßig die Flanke von Dietmar Bletsch per Kopfball nutzte, hatte Ernst Wodetzki in guter Schussposition den Ausgleich auf dem Fuß. Malte Jakubowski im Tor der Gäste konnte sich öfter auszeichnen. Aber beim Solo von Enrico Hinzer war er machtlos. Hinzers Flanke erreichte Martin Dombrowskis Kopf, und es stand 4:0. Dann traf Hinzer den Pfosten im langen Eck, und der Nachschuss von Lars Schröter rollte an den anderen Pfosten, um von Hinzer über die Linie gedrückt zu werden. Für Lars Schröters Kopfballtor servierte Olafs Pischel mustergültig. Einen Doppelpass verwertete Jörg Redmann zum 7:0. Christian Stölke beendete das Match mit einem donnernden Flachschuss zum 8:0.

Dabergotz -

GG/Rägelin 8:1 (3:0)

Tore: 1:0 Michael Gehrt (17.), 2:0 Glen Gober (25.), 3:0 Christian Maisenhölder (38.), 4:0, 5:0 Gehrt (48., 55.), 6:0 David Pöhl (57.), 6:1 Kai Lemke (59.), 7:1 Pöhl (72.), 8:0 Gehrt (77.)

In den zwei Spielen der Rückrunde trafen Christian Maisenhölder und Michael Gehrt je viermal. Nach dem überraschenden 3:3 in Langen traf der selbstbewusste Gastgeber auf einen bravourös kämpfenden, aber defensiv eingestellten Gegner. Die Gäste kamen nur zu sporadischen Angriffen, schafften aber das Ehrentor durch Kai Lemke zum 1:6. Glenn Gober schloss mit einem sehenswerten Heber von der Strafraumgrenze ins lange Eck zum 2:0 ab. Das 3:0 gelang Christian Maisenhölder aus halbrechter Position mit einem 18-Metern-Schuss in den Winkel.

Protzen - Rheinsberg 0:6 (0:1)

Tore: 0:1 Thomas Schwanz (6.), 0:2 Fabian Jankowski (41.), 0:3 David Born (43./Eigentor), 0:4 Schwanz (47.), 0:5, 0:6 Daniel Lormis (51., 70.)

Von Beginn an übernahmen die Rheinsberger das Zepter und gingen durch Thomas Schwanz' Kopfball, der seine Größe clever nutzte, in Führung. Nur zeitweise hatte die Protzener mal die Ballkontrolle. Gefahr fürs Gästetor kam aber nicht auf. Die zweite Halbzeit begann nach dem achtbaren Halbzeitstand für die Gastgeber mit einer Schlafphase. Innerhalb von zehn Minuten kassierte das Heimteam vier Tore. Fabian Jankowski wurde nach einem Alleingang kaum gestört. Dann lenkte David Born bei seinem Abwehrversuch den Ball in den eigenen Kasten. Als die Protzener etwas besser ins Spiel kamen, ließen sie drei große Möglichkeiten aus und haderten mit dem nicht gegebenen Foul-Elfmeter. Die faire Partie schloss Daniel Lormis zum überzeugenden 6:0-Erfolg ab.

Die Spiele Herzberg gegen die Spielgemeinschaft Langen/Lindow und SpG Walsleben/Wildberg gegen SV 90 Fehrbellin fielen am Sonntag den Platzverhältnissen zum Opfer.