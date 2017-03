Hoher Erfolg gelingt fast mühelos

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Mit einem souveränen 7:0-Heimsieg gegen den Tabellenvorletzten Grün-Weiß Brieselang haben die B-Junioren des FC Schwedt drei weitere Punkte in der Fußball-Brandenburgliga verbucht. Dennoch bleiben sie Neunter und treten am Sonntag beim Oranienburger FC Eintracht an.