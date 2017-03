Silbermedaille für SG-Kegler

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Zum letzten Turnier der Landesliga Herren A/B/C der Meisterrunde trafen sich die Kegler in Frankfurt. Der Landesmeistertitel und die weiteren Platzierungen waren noch offen.

Die Eberswalder hatten sich wenigstens eine Medaille ausgerechnet.

Tabellenführer Oranienburg ging auch gleich mit der Tagesbestleistung von Andreas Tamm und 906 Holz im ersten Durchgang in Führung. Aber auch die Konkurrenz spielte ihre Mannschaftsbesten aus. Manfred Jungnickel erreichte für die Eberswalder 902 Holz und Ralf Heinrich zog mit der selben Holzzahl für die Gastgeber gleich. Jürgen Reimann erspielte für Seedorf 894 Holz. Den zweiten Durchgang gewann Seedorf mit Kurt Wilke und 890 Holz und zog vor Oranienburg in Führung. Manfred Sasse hielt für die Waldstädter mit 870 Holz gut mit.

Der dritte Durchgang brachte dann eine Wende. Mit 899 Holz schob Günter Faber die Gastgeber mit insgesamt 154 Holz in Führung. Eckardt Johnke schwächelte für Seedorf und brachte sein Team knapp auf Platz zwei. Ralf Amonat erspielte für die Eberswalder sehr gute 886 Holz, führte sein Team auf Rang drei. Wiederum nur knapp dahinter Oranienburg.

Schlussstarter Sven Kämpfe arbeitete sich Stück für Stück an den Seedorfern vorbei auf Platz zwei und hielt Oranienburg gut in Schach. Nur an den Frankfurter Reinhard Jantke kam er nicht mehr heran, der mit 902 Holz für sein Team Bronze sicherte. Sven Kämpfe schloss seine Saison mit 895 Holz ab, erspielte für die SG Eberswalde die Silbermedaille auf Grund der besseren Auswärtspunkte. Gleichzeitig gewann er die Landesrangliste der Landesliga Herren A/B/C. Nach der Verletzung von Ralf Amonat ist der Vizemeistertitel für die Eberswalder doch ein super Ergebnis.