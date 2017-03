Streit um Strolchen-Kita beigelgt

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenberg (pilz) Die massiven Vorwürfe einiger Eltern gegen die Arbeit von Erzieherinnen in der Kita Kleine Strolche haben sich aus Sicht der Linken-Fraktion im Stadtparlament als haltlos erwiesen. Das erklärte Fraktionschef Manfred Saborowski auf Nachfrage dieser Zeitung. Selbst Elternvertreter hätten inzwischen eingeräumt, dass an den Vorwürfen nichts dran sei und sich die Tätigkeit in der Kita transparent vollzieht. "Zwischen Kita, Kommune und Eltern gibt es keine Datenlöcher, sprich fehlenden Infos", betonte Saborowski.

Vielmehr sei es der Fall gewesen, dass einzelne Fehler von Erzieherinnen oder Erziehern, die jedem in jeder Tätigkeit einmal unterlaufen können, "zu Riesenproblemen aufgebauscht wurden", erklärte er. "Wir haben während des Studiums aller Unterlagen nicht nachvollziehen können, um was es eigentlich konkret geht", sagte der Lokalpolitiker. Das Beschwerde-Management funktioniere, der Kita-Ausschuss arbeite korrekt, wie Saborowski erklärte.

Mit anderen Worten, die Kita und die Kita-Erzieherinnen seien schlecht gemacht worden. "Dabei ist das Gegenteil der Fall, die Leute dort machen eine tolle Arbeit", fügte er hinzu. Hinzu komme, dass die Kita inzwischen auch von dritter Seite gelobt wurde, nämlich von Vertretern der Flüchtlingsinitiative "Willkommen in Fürstenberg".

Saborowski machte zugleich klar, dass die Stadtväter dennoch Handlungsbedarf hätten, und zwar sollte eine neue Kita-Satzung erarbeitet werden. Abgesehen vom Thema Kita-Verpflegung. "Da könnte nach der Klärung der häuslichen Ersparnis-Anteile für die Eltern nämlich nun eine Diskussion über die Qualität des Essens entstehen", so der Altthymener Lokalpolitiker. Dies wäre aber ein heißes Eisen. Wenn nämlich die Qualität des Essens stark erhöht würde, was deutliche Kosten verursacht, dann ließen sich diese immensen Kostensteigerungen von der Kommune über höhere Betriebskosten wieder auf die Eltern umlegen. "Was sozial schwache Familien eindeutig benachteiligen würde, wogegen sich die Linke selbstverständlich strikt ausspricht", warnte Saborowski. Nicht zuletzt deshalb sollte die Kommune eine neue Kita-Satzung erarbeiten, am besten gleich mit der neuen Kita-Gebührensatzung.

Genau das habe die Stadtverwaltung derzeit "auf dem Schirm", erklärte die zuständige Sachbereichsleiterin in der Stadtverwaltung, Petra Obst. "Wir werden noch dieses Jahr beide Satzungen komplett überarbeiten", sagte sie. Wann die städtischen Gremien und die Stadtverordneten darüber befinden, stehe aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Zum Streit um die Strolchen-Kita betonte Petra Obst, die Vorwürfe seien nicht mehr relevant. "Aber Anregungen, wo im einzelnen die Tätigkeit in der Kita verbessert werden kann, werden selbstverständlich berücksichtigt."