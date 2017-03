Retten statt Plattmachen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1561082/

Sie wollen Baukultur retten. Sie treten für die Sanierung geschützter Häuser ein. Sie verlangen die Reparatur uralter, leer stehender Gebäude. Ihre Masche: Sie befestigen überdimensionale Hinweisschilder, um Passanten auf den maroden Zustand der Bausubstanz hinzuweisen.

Die Häuserretter um Kiri Westphal und Mats Ciupka aus Gellmersdorf lassen nicht locker. Wieder haben sie sich ein Objekt in Greiffenberg ausgesucht. Dort steht schon eins ihrer aufsehenerregenden Schilder mit frechen Sprüchen auf dem Gelände eines jüngst abgerissenen Fachwerkhauses. Jetzt haben sie in den Archiven gekramt und festgestellt, dass schon vor zehn Jahren ein Denkmal auf dem Unterhof platt gemacht wurde. Es handelte sich um den alten Kornspeicher, Teil des architektonischen Gesamtensembles der früheren Redernschen Güterverwaltung. Im Sommer 2007 fraßen sich die Bagger trotzt mehrfacher Proteste durch das damals leere Gebäude, das keiner mehr haben wollte.

Rund 140000 Euro kostete die Aktion den Steuerzahler, denn der Speicher befand sich im Eigentum der Stadt Angermünde. Genau das ist es, was die Mitstreiter von Kiri Westphal und Mats Ciupka heute noch auf die Palme bringt. Mit diesem Geld hätte man die Erhaltung bezahlen können, so ihr Urteil. Die Stadt legte damals ein Gutachten vor mit dem Fazit: Abriss.

"Willkür und Ideenlosigkeit" sei dies damals gewesen, finden die Häuserretter. Eine Sanierung und Erhaltung sei nie ins Auge gefasst worden. Doch warum jetzt die Erinnerung an den Abriss vor zehn Jahren? Weil Gefahr für weiteren Abriss jederzeit besteht, fürchten die Aktivisten. "Die Stadtverordneten reißen unsere Identität ab und wir schauen zu ober hängen ein paar Postkarten von der schönen alten Zeit ins Schaufenster", lautet ihr Vorwurf in einer Presseerklärung. "Das Handeln der Politiker zeigt, sie bringen nur ihre Schäfchen ins Trockene. An die Region glauben sie schon lange nicht mehr. Denkmäler sind ihnen nur eine Last. Lieber weg damit, als in 15 Jahren sich wieder damit zu beschäftigen." Dabei hätten gerade Kommunen Vorbildfunktion für den Umgang mit Denkmälern. Dabei rückt der Erhalt der typischen uckermärkischen Baukultur immer stärker in den Blick der Öffentlichkeit. Denn seriöse Studien belegen, dass gerade die immer zahlreicher kommenden Touristen nicht nur Natur und Wasser sehen wollen, sondern eben Denkmäler und Museen. Gerade ist ein Langzeitprojekt in der Uckermark gestartet, das die Bewahrung Baukultur im Sinne wirtschaftlicher Tourismusinteressen stärken soll.

Dem einst stattlichen Speicher in Greiffenberg nützt das nichts mehr. Ebensowenig dem Fachwerkdenkmal, das der Kreis nur wenige hundert Meter weiter auf Kosten der Steuerzahler abreißen ließ, weil sich der Privateigentümer einfach nicht meldete, um Gefahren abstürzender Teile zu beseitigen.

Die Denkmalbehörde der Kreisverwaltung stellt sich schon seit Jahren hinter die historischen Gebäude. Auch der Kreistag bewilligt alljährlich 200000 Euro zur Förderung von Sanierungsvorhaben privater, kirchlicher und kommunaler Rettungsvorhaben. Gerade ist die Entscheidung über die Vergabe der Gelder für 2017 getroffen worden. Wieder konnten beileibe nicht alle Anträge berücksichtigt werden.

Dennoch kritisieren die Häuserretter immer wieder den Landrat der Uckermark, nicht nur Dietmar Schulze, sondern auch seinen Vorgänger. "Der Landrat darf nicht mehr allein entscheiden, ob ein Denkmal abgerissen wird", heißt es in ihrer Erklärung. Immer müsse das Landesdenkmalamt zustimmen. Versage die obere Behörde die Zustimmung, müsse das Objekt stehen bleiben.

Nur ein paar Kilometer weiter hat es schon mal vor Jahren eine Abrissgenehmigung gegeben - für das einfallende Gutshaus in Wilmersdorf. Doch in letzter Minute ergriff ein Landwirt die Initiative und rettete das Denkmal. Heute bleiben dort Touristen stehen und machen Fotos.