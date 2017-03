Aprilwetter zum Schluss

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) 145 Läufer nahmen bei Regen, stürmischem Wind und dann wieder strahlender Sonne den fünften und letzten Lauf zur Barnimer Winterlaufserie in Angriff. Teils waren es am Ende nur wenige Sekunden, die über den Sieg in der Gesamtwertung entschieden.

Da war er wieder dieser Moment, wofür sich viele Teilnehmer der Winterlaufserie im Training geschunden und mindestens drei der fünf Läufe durchgehalten haben - die Ehrung der Gesamtsieger mit Podest, Pokal und applaudierendem Publikum. Auch wenn es einige nicht zugeben wollten, ein erhebener Moment war es allemal - auch für Seriensieger.

"Für mich sind die Läufe gutes Training", sagte die Siegerin über die sechs Kilometer, Blanka Dörfel. Die Eberswalderin trainiert auf der Sportschule in Cottbus. Über die Deutsche Meisterschaft will sie es zu den europäischen Titelkämpfen schaffen. Auch wenn sie eher auf den Mittelstrecken zu Hause ist, war sie für andere Teilnehmer Gradmesser und sogar auch ein wenig Vorbild.

Gestern noch auf dem Fußballplatz mit 7:5 gegen die TSG Einheit Bernau erfolgreich, am Morgen vor dem fünften Lauf in bester Laune beim Warmmachen, so präsentierten sich die E-Junioren von der SG Schwanebeck. "Wir haben in diesem Jahr damit angefangen, mit den Jungs auch mal anderen Sport zu machen", berichtete Spieler-Vater Marcus Walter. "Klasse, macht Spaß", fanden die kleinen Kicker, die den gelernten Leichtathleten kaum nachstanden.

Ein Herzschlagfinale um den Gesamtsieg lieferten sich Alessandro Rehm von den Bernauer Lauffreunden und Jamie-Colin Röper vom FV Preussen Eberswalde. Der Bernauer musste unbedingt den letzten Lauf gewinnen, um mit den 25 Punkten am jungen Preussen vorbeiziehen zu können. Ganze sechs Sekunden waren es am Ende der 3-Kilometer-Runde und ein Punkt Vorsprung, die Alessandro jubeln ließen.

"Eigentlich hatten wir in diesem Jahr bei allen Läufen recht gutes Wetter - zumindest hatten wir da in der Vergangenheit schon ganz andere Schwierigkeiten zu bewältigen", erinnerte sich Alexander Günther, der in der M65 über die sechs Kilometer an den Start ging. "Vor zwei Jahren sind wir hier durch den Schnee gestampft, das blieb uns in diesem Jahr zum Glück erspart", fügte er hinzu. Vor 14 Jahren wechseltete er die Sportart, vom erfolgreichen Ruderer zum begeisterten Läufer. "Ich wollte in Bewegung bleiben und da bot sich Laufen eben an", begründete er diesen Schritt. Doch so ganz kann er vom Wassersport nicht lassen. 1975 startete er bei der DDR-Meiserschaft in Berlin, doch in den Endlauf schaffte es sein Doppelvierer nicht. Auch seine Hochzeitsreise wurde gerudert. "Das war 1980, fast genau 550 Kilometer in drei Wochen in der Mecklenburgischen Seenkette", sagte der ehemalige Lehrer am Barnimer OSZ. Während er sich mächtig in die Riemen legte, sonnte sich seine frischangetraute Ehefrau im Boot. "Ich würde es immer wieder tun, beides", fügte er lachend hinzu.

Vorweg lief beim Schlusslauf der Serie über die neun Kilometer Denis Gehde vom SV Berlin-Buch. Der geborene Zepernicker fühlte sich gut, setzte sich schon bei Hälfte der Distanz von seinem Begleiter Sven Graupe ab und kam mit 22 Sekunden Vorsprung in 33,46 Minuten als Erster ins Ziel. "Es lief heute einfach gut", lautete sein Kommentar kurz nach dem Einlauf. Denn er musste zusehen, dass er noch rechtzeitig zur seiner Arbeitsstelle kam. In die Gesamtwertung kam er mit nur zwei Läufen nicht.

Gleich zwei Gesamtsiegerinnen gab es bei den Frauen der Altersklasse W40. Mit ihrem zweiten Platz beim Serienabschluss in 44,58 Minuten über die neun Kilometer konnte Yvonne Wasmer aus Werneuchen auch in der Cup-Wertung jubeln. Zusammen mit der Bernauerin Silke Stutzke teilte sie sich das oberste Podest. "Ach, so schlecht war das Wetter gar nicht zum Laufen. Die Temperatur war okay, Regen war nicht schlimm, nur der olle böige Wind war teils schlimm", berichtete Yvonne Wasmer.

Diese Vorliebe zu eher kühlem Laufwetter, wo auch mal ein paar Tropfen fallen dürfen, teilte sie mit fast allen befragten Startern. Und darüber hinaus auch den Dank an die Organisatoren der Serie, "die an allen Stationen wieder ganze Arbeit geleistet haben", wie stellvertretend erwähnte.