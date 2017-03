Letzte Pinselstriche vorm Saisonstart

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Die Spielgeräte sind vom TÜV abgenommen. Tretboote und -autos sind fahrbereit, der Park freigegeben. Nächste Woche kommen noch 200 Stiefmütterchen in die Erde. Am 1. April öffnet der Familiengarten wieder die Tore. Es ist der Start zu einer besonderen Saison.

Hereinspaziert: Sibylle Lüsch versieht das Feentor im Familiengarten noch mit einem frischen Farbanstrich. Lüsch ist eine von sechs Bundesfreiwilligen, die in dem 17 Hektar großen Areal tätig sind und dort unter anderem Pflegearbeiten realisieren. © MOZ/Thomas Burckhardt

2017 - ein Jubiläums- und das Jahr der Entscheidung für die einstige Laga. Einen großen Höhepunkt haben Amtsleiter Uwe Birk und sein Team vom Familiengarten bereits hinter sich: den Neujahrsempfang. Mit diesem stimmte die Rathausspitze die Eberswalder im Januar schon mal auf das Jubiläum, das 15-jährige Bestehen des Familiengartens, ein. Der Park war zur Landesgartenschau (Laga) 2002 angelegt worden. Anlässlich des Geburtstages gebe es im Sommer eine große Kinder- und Familienparty sowie ein Konzert auf der Freilichtbühne, kündigt Birk an.

Der Saisonstart hingegen gehe weniger spektakulär über die Bühne. "Um 10 Uhr wird der Park am 1. April für die Besucher seine Pforten öffnen." Die Vorbereitungen für die neue Saison seien im Wesentlichen abgeschlossen, informierte der Amtsleiter bei einem Pressegespräch Anfang der Woche. Während der Wintermonate seien Reparaturen, Instandsetzungen, Pflegearbeiten realisiert worden. Das obligatorische Programm. Die Geräte seien geprüft worden. "Ohne Beanstandungen", wie Birk versicherte.

Allein das Zarenschloss müsse zunächst gesperrt werden. Die Hauptattraktion im Märchenwald weise Sicherheitsmängel auf. Am Donnerstag soll der Hauptausschuss den Auftrag für die Sanierung vergeben. Vorbehaltlich dieser Entscheidung könnte das Zarenschloss ab Mai genutzt werden, hofft Birk und weist auf eine weitere Veränderung im Märchenwald hin: "Es ist dort lichter geworden." Im Zuge einer sehr umfassenden Baumbegutachtung und des Erarbeitens eines Baumkatasters mussten etwa fünf Prozent der 2200 Bäume gefällt werden. "Aufgrund von Schädigungen, Krankheiten, Wind- und Schneebruch." Die Reste werden zu "energetischen Hackschnitzel" verarbeitet. Gleichzeitig gebe es natürlich Ersatzpflanzungen.

Zu den Neuheiten in der Saison 2017 zählen laut Birk eine Dreifachschaukel, die dank der Spenden beim Neujahrsempfang errichtet werden konnte, sowie ein Kunstwerk von Eckhard Herrmann. Der Metallbildhauer, der sein Atelier bekanntlich im Blechenhaus auf dem Gelände des Familiengartens hat, werde die "Pralinen", die Beete vor dem Holzzaun, auf seine Weise zum Blühen bringen, machte Birk neugierig. Voraussichtlich Ostern soll das Werk sozusagen vor Herrmanns Haustür enthüllt werden.

Daneben werden selbstverständlich wieder die Stadthalle sowie die Freilichtbühne bespielt (siehe Kasten). Um dem Andrang gerade an Veranstaltungstagen gerecht zu werden, soll der Kassenbetrieb erweitert werden.

Im vorigen Jahr zählte der Familiengarten gut 96 000 Besucher: 30 000 Veranstaltungsgäste sowie 66 000 reine Parkbesucher. "2017 könnten wir sogar sechsstellig werden", frohlockte der Amtsleiter. Unter anderem dank des Neujahrsempfangs mit seiner großen Resonanz. Der Zuschussbedarf des Gartens beläuft sich - bei vier Festangestellten und Einnahmen aus Parkeintritten von um die 130 000 Euro - auf jährlich im Schnitt 500 000 Euro, so Birk auf Nachfrage.

Da nach genau 15 Jahren die sogenannte Zweckbindungsfrist aufgrund der damaligen Förderung ausläuft, hat das Rathaus bereits Ende 2016 einen konzeptionellen Prozess initiiert. Ein Büro wurde mit der Erarbeitung eines Leitbilds sowie von Varianten beauftragt. Inzwischen liege auch die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vor, so Dezernentin Petra Stibane. Ziel sei es, den politischen Gremien im Mai ein Best of der Varianten, einen Konzeptvorschlag zu präsentieren. "Und im Juni eine Entscheidung, einen Beschluss des Parlaments herbeizuführen." Dass der Familiengarten erhalten bleibt, ist bislang Konsens.