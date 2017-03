Diätenerhöhung kräftig nach unten korrigiert

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1561087/

Demnach wäre die monatliche Entschädigung der 88 Parlamentarier mit Beginn des Jahres 2017 von 7967,35 auf 8317,91 Euro gestiegen. Nach kritischen Medienberichten, dem Protest des Bundes der Steuerzahler und Kritik von BVB/Freie Wähler wurde das Gesetzgebungsverfahren kurzfristig gestoppt.

In einer Anhörung des Hauptausschusses zeigte sich, dass die Steigerung der Einkommen vor allem durch die Einführung des Mindestlohnes und entsprechende Anhebungen in den unteren Gehaltsbereichen zustande kam. Die Mehrzahl der Experten empfahl jedoch, sich auch weiterhin an der Einkommensentwicklung ausgewählter Branchen zu orientieren.

Inzwischen liegt ein neuer Vorschlag für die Berechnung der Diäten vor. Demzufolge wird der Teil der Entschädigung, der für Sachkosten vorgesehen ist (957 Euro), herausgerechnet. Dieser Teil soll nur um den Wert steigen, den der Verbraucherpreisindex vorgibt, also 0,3 Prozent.

Bereinigt wird auch ein Fehler im Berechnungssystem, der über Jahre hinweg niemandem aufgefallen war. Bei der großen Diätenreform in der vergangenen Legislaturperiode orientierten sich die Abgeordneten am Gehalt der Bürgermeister eines brandenburgischen Mittelzentrums. Da die kommunalen Beamten schon auf Westniveau bezahlt werden, hätte der Teil der Ost-West-Angleichung an der allgemeinen Einkommensentwicklung in Brandenburg bei der Diätensteigerung herausgerechnet werden müssen. Das ist nicht erfolgt und soll jetzt, auch rückwirkend für die vergangenen beiden Jahre seit die Reform in Kraft ist, nachgeholt werden.

Folglich bleibt von der ursprünglichen Steigerung um 4,4 Prozent nur eine von rund 1,9 Prozent auf 8117 Euro übrig. Auf der Landtagssitzung Anfang April soll die entsprechende Änderung des Abgeordnetengesetzes zur Abstimmung gestellt werden.