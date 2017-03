Reißleine zu Recht gezogen

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Diätenerhöhungen sind für die Abgeordneten immer heikel, weil sie die einzige Berufsgruppe bilden, die ihre Bezüge selbst festlegt. Um dem Eindruck der Selbstbedienung vorzubeugen, wurde in Brandenburg ein kompliziertes Verfahren entwickelt, das sich an der Statistik der Einkommensentwicklung verschiedener Branchen orientiert und einmal in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gar zu einer (geringfügigen) Kürzung der Diäten führte.