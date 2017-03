Netzwerk und InfobÃ¶rse fÃ¼r Betriebe

artikel-ansicht/dg/0/

Wie gelingt es, Fachkräfte zu gewinnen? Welche Fördermöglichkeiten haben Unternehmen,die Arbeitskräfte aus dem Kommunalen Jobcenter beschäftigen wollen? Wie setzt man als Unternehmer das aktuelle Steuerrecht um? Welchen Einfluss hat der Klimawandel auf die regionale Wirtschaft? Dies sind nur einige der Fragen, mit denen sich das neue Netzwerk "Interessenvereinigung der Unternehmer LOS-FF e.V." (IVU) befasst. "Wir beschäftigen uns mit Themen, die für den Unternehmer von praktischem Interesse sind", so umreißt Regina Kultus, die im Verein für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, einen der Grundsätze.

Die IVU hat sich aus dem Unternehmerverband Brandenburg-Berlin (UVB) heraus entwickelt. "Es war uns wichtig, einen stärkeren Fokus auf die Region Oder-Spree mit Frankfurt (Oder) zu haben", berichtet Wolfgang Karaschinski, stellvertretender Vorsitzende der Interessenvereinigung, zur Ausgründung. "Außerdem kann man im direkten Kontakt vor Ort viel besser herausfinden, wo in den Unternehmen der Schuh drückt."

Aktuell zählt der Verein 32 Mitglieder, Vorsitzender ist Klaus-Dieter Franz. "Die Interessengemeinschaft versteht sich als Vertretung der Handwerker, Gewerbetreibenden, Freiberufler, Unternehmer, Unternehmen und Existenzgründer", so heißt es in der Vereinssatzung.

Der Verein hat in diesem Jahr bereits einige Fachvorträge angeboten, die Reihe wird im weitren Jahreslauf fortgesetzt. Der nächste Vortrag findet am 12. April im Oberstufenzentrum Palmnicken in Fürstenwalde statt. Inhaltlich geht es um die Gewinnung und Integration ausländischer Fachkräfte in kleinen und mittelständischen Betrieben. Im Mai ist vorgesehen, die Kandidaten der Bundestagswahl, die in der Region antreten, vorzustellen. Im Sommer soll es eine Floßfahrt für Unternehmer auf dem Altarm der Spree geben. Für Oktober ist eine Informations-Veranstaltung zu Investitionsvorhaben des Kreises geplant.

Um die Mitglieder besser kennenzulernen, sollen die Veranstaltungen nach Möglichkeit weiterhin immer in einem anderen Betrieb stattfinden, schlägt Karaschinski vor. "Das fördert auch das gegenseitige Verständnis, und war auch in dem Unternehmerverband Tradition." Mit Karaschinski gibt es auch personell Kontinuität, denn der 69-Jährige war zuvor Geschäftsführer des Bezirks Frankfurt (Oder) des UVB.

Kontakt: interessenvereinigung-los-ff@web.de; Tel. 0177 8796668