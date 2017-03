B5: Antworten vom Landesbetrieb gefordert

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Intervention: Die beiden CDU-Bundestagsabgeordneten für das Havelland, Uwe Feiler und Sebastian Steineke, haben vor dem Hintergrund der andauernden Bauarbeiten an der B5 bei Nauen mit Kopfschütteln reagiert und sich nun gemeinsam an den zuständigen Landesbetrieb für Straßenwesen gewandt. Sie wollen wissen, warum es zu den Verzögerungen gekommen ist. Neben Einwohnern der Stadt Nauen hatte insbesondere der CDU-Bürgermeisterkandidat Eckart Johlige die Abgeordneten um Unterstützung gebeten.

"Die Situation an der B5 in Nauen ist für die Bürger der Stadt nicht mehr zumutbar. Dies nicht nur, weil die Straße seit Monaten deutlich länger als ursprünglich geplant gesperrt ist, sondern vor allem auch wegen der zusätzlichen Belastungen in der Innenstadt, die wegen der notwendigen Umleitung der Fahrzeuge, zu denen auch Schwerlasttransporte zählen, entstanden sind", so Feiler und Steineke.

Die Abgeordneten fordern den Landesbetrieb unter anderem dazu auf, die Gründe - außer der Witterung - für die Verzögerung darzulegen. Auch die dadurch entstandenen Mehrkosten sollten offengelegt werden. Weiterhin müssten Zahlen bekannt gegeben werden, wie teuer eine notwendige Sanierung der Straße in der Innenstadt aufgrund der jetzt bereits sichtbaren Schäden werde.

"Die Nauener haben zurecht ein Bedürfnis nach Antworten auf diese Fragen," erläuterten sie ihre Initiative.