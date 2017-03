Stadthalle: Wehwehchen ja, Kopfschmerzen nein

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) 88 Veranstaltungstage hat es bislang gegeben: Die Stadthalle in Falkensee wird überwiegend gut angenommen. Rund ein Jahr nach der Eröffnung haben sich Bürgermeister Heiko Müller (SPD) und Veranstaltungsmanager Heiko Richter deshalb weitgehend zufrieden gezeigt. Doch ein paar technische Wehwehchen gibt es dennoch. Die sollen nun Stück für Stück abgestellt werden. Vor allem aber müssen die Veranstaltungen mehr beworben werden, weil offensichtlich nicht alle Falkenseer, so kurios es klingt, den Weg in die Halle finden.

Nicht alles funktioniert reibungslos, doch in Summe hat sich der Bau der neuen Stadthalle "auf jeden Fall gelohnt", wie der Bürgermeister betonte. "Das kulturelle und sportliche Leben ist merkbar bereichert worden. Wir sind auf einem guten Weg." Erfahrungen habe man indes viele gesammelt. Mit jeder Veranstaltung wachse der Horizont. Das sei der Vielfalt und den Eventtypen geschuldet, Stichpunkt Zielpublikum.

So gibt es gut besuchte Veranstaltungen, aber auch welche, die nicht funktionieren. Technische Schwierigkeiten tauchen zuweilen auch auf, wenn etwa während der Veranstaltungen, wie zuletzt bei der 90er Jahre Party, die Brandmeldeanlage ohne erkennbaren Grund loslegt und die Besucher die Halle kurzzeitige verlassen müssen. Für 2018 sollen deshalb nun durchaus Grundsatzentscheidungen getroffen werden, auch mit Blick auf die Akustikanlage, die angemietet ist, aber offenbar nicht immer den Maßstäben in Gänze gerecht wird. "Der Ankauf einer neuen Beschallungsanlage ist durchaus denkbar, vielleicht auch wünschenswert", sagt auch Heiko Richter. Und: "Wir suchen ständig nach Lösungen, um Abläufe zu optimieren. Das Experimentieren und Improvisieren gehört deshalb dazu. Die Kinderkrankheiten werden wir sicher ausmerzen können"

Weitere Nachjustierungen, die noch aus dem Bauprozess resultieren stehen etwa mit Blick auf die Türanlagen oder ab der Be- und Entlüftung auf der Agenda. "All das zeigt den Handlungsbedarf, der allerdings eher hinter den Kulissen eine Rolle spielt", so Müller. Er selbst rechnet insgesamt mit einer zweijährigen Anlaufzeit, bis alle technischen Dinge reibungslos funktionieren. Weitaus wichtiger sei es momentan, die potenziellen Besucher zu erreichen, Stichwort Werbung. "In Falkensee ist es durchaus ein Problem, die Leute zu erreichen. Dreiviertel der Bevölkerung ist noch nicht so lange hier. Die Nähe zu Berlin, dort gibt es nunmal eine riesiges Konkurrenzangebot, ist gleichfalls ein Manko. Aber: Viele Falkenseer sagen auch, dass sie nichts von Veranstaltung wissen. Da müssen wir ansetzen. Wir wollen die Bekanntheit der Stadthalle verbessern. So kennen viele offenbar weder die Internetseite der Stadthalle, noch wissen manche Menschen nicht, wo sie Tickets kaufen können oder wo es Programmhefte gibt", wie der Verwaltungschef weiter betont.

Die Werbeoffensive beinhaltet nun unter anderem, dass im Kaufland-Radio auf Veranstaltungen hingewiesen wird. Größere Werbeaufsteller, die auf Veranstaltungen hinweisen, sollen zudem an neuralgischen Punkten im Stadtgebiet platziert werden. Auch die Fremdveranstalter stehen im Übrigen in der Pflicht, sich auf die Gegebenheiten vor Ort richtig einzustellen, etwa vor dem Hintergrund der gastronomischen Angebote oder dem richtigen Bedienen der Sound- und Lichtanlage.

Veranstaltungsmanager Heiko Richter, der morgens acht bis abends acht im Einsatz ist, will indes weiter Akzente setzen und interne Abläufe optimieren. Gleichwohl sei für ihn der Aufwand höher als erwartet. "Die Stadthalle ist eine echte Herausforderung. Aber: Wir wollen auch weiterhin den Falkenseern durch vielfältige Veranstaltungsangebote und --formate etwas bieten."

Die Buchungszahlen lassen zumindest weiter hoffen, dass das auch gelingen wird, schließlich gibt es bis ins Jahr 2020 hinein schon feststehende Termine. Sein Motto lautet: "Klasse statt Masse".