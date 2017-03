Chance, wieder Arbeitsluft zu schnuppern

artikel-ansicht/dg/0/

Die Initiative des Bundes will unter dem Titel "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt" vor allem jene dauerhaft Erwerbslose erreichen, die gesundheitlichen Einschränkungen unterliegen und/oder minderjährigen Nachwuchs im Haushalt haben. Außerdem müssen die Teilnehmer des Programms seit mindestens vier Jahren HartzIV bezogen und in diesem Zeitraum keine Beschäftigung gehabt haben.

Laut Katrin Viebig, die im Jobcenter das Projekt steuert, sind bislang elf Dauerarbeitslose in das Programm eingestiegen - fünf in Neuruppin, zwei in Lindow, eine Person in Rheinsberg sowie zwei Kyritzer und ein Wittstocker. Neben den von den Förderern aufgelegten Kriterien gehört vor allem eines dazu, um aktiv zu werden: dass der oder die Langzeitarbeitslose mitmacht. "Das Programm ist auf Freiwilligkeit ausgelegt", so Viebig.

Das Jobcenter habe aktuell 74Personen geprüft, die dauerhaft ohne Job sind. Bei 49von ihnen traf das Kriterium der gesundheitlichen Einschränkung zu. Elf der Langzeitarbeitslosen haben ein Kind. Bei 14 stimmen beide Kriterien überein.

Als Arbeitsplätze werden Stellen gesucht, bei denen der Teilnehmer sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist. "Die Anbieter werden ganz genau hinterfragt", so Viebig. Dabei habe sich das Jobcenter vor allem an Träger gewandt, mit denen es schon Erfahrung mit geförderter Beschäftigung habe. "Wir unterstützen dann auch bei der Antragstellung, da doch ein großer Umfang von Formularen auszufüllen ist", sagt Viebig. Vordrucke zur Antragstellung für Arbeitgeber gibt es beim Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Das Jobcenter begleitet das Ganze auch und steht den Teilnehmern zur Seite.

Die Arbeitszeit beträgt regulär 30Stunden pro Woche. "Es sind aber auch 15-, 20- oder 25-Stunden-Jobs möglich", sagt Viebig. Um den Teilnehmern den neuen Lebensabschnitt schmackhafter zu machen, wird auch ein stufenweiser Einstieg, was die Arbeitszeit betrifft, gegebenenfalls vorgeschlagen.

Das Programm läuft allerdings nur noch knapp zwei Jahre - bis einschließlich 31.Dezember 2018. Das ist die maximale Förderungszeit, erklärt Viebig.

Auch wenn Ostprignitz-Ruppin derzeit in punkto Arbeitsmarkt gut da steht - mehr als 30Monate in Folge sank die Erwerbslosigkeit im Vorjahresvergleich auf den tiefsten Stand seit der Wende - bleibt die Langzeitarbeitslosigkeit immer noch ein Problem. Häufig sind die Betroffenen einfach schwer vermittelbar - wegen geringer Mobilität, fehlenden Qualifikationen, Suchtkrankheiten oder schwer überwindbaren Motivationshemmnissen. Allein im Altkreis Neuruppin gelten 770 der 2571 Jobsuchenden als langzeitarbeitslos.