Vom Abstiegs- zum Aufstiegkandidat

Schwedt (rme) Im Spitzenduell der Schach-Landesklasse Nord haben die gastgebenden Schachfreunde Schwedt dem Tabellenführer ESV Kirchmöser die erste Saisonniederlage beigebracht und sind dem Kontrahenten jetzt bis auf einen Punkt "auf die Pelle" gerückt. Im SFS-Vereinslokal "Tenne" konnten beide Mannschaften in stärkster Besetzung antreten und lieferten sich von Anfang an spannende Partien - der Respekt war groß.

Noch Mitte der fünfstündigen Spielzeit war überhaupt nicht absehbar, wo Vorteile liegen - im Grunde hatten die Gäste aus dem Brandenburger Ortsteil Kirchmöser an allen Brettern mindestens eine ausgeglichene Stellung, wenn nicht teilweise sogar kleine Vorteile. Zu diesem Zeitpunkt war also keinesfalls damit zu rechnen, dass die Oderstädter dieses Match letztlich klar mit 5,5:2,5 für sich entscheiden können.

Nach dreieinhalb Stunden stand es nach Remispartien von Ralf Werner, Norbert Mundt und Reimar Metzke 1,5:1,5. Dann dauerte es eine weitere Stunde, bevor Steffi Pachows Duell am zweiten Brett etwas glücklich wegen der Zeitnot des Gegners zu Gunsten des Gastgebers ausfiel. Wolfgang Kind (7. Brett) und Jörg Pachow (3.) sicherten danach mit ihren Partiegewinnen aus schwierigen Positionen vorzeitig den Mannschaftssieg.

Daraufhin konnte Beate Pfau am Spitzenbrett zum Remis einlenken. Schließlich erspielte Jan Putzke (6.) aus einer fast schon verloren geglaubten Stellung ein sehr schönes Unentschieden - somit war für die Schachfreunde 2000 keine einzige Partie verloren gegangen, was für eine starke mannschaftliche Geschlossenheit spricht.

Was für eine Entwicklung des Oderstadt-Teams: War noch zum Jahresanfang vom Kampf um den Klassenerhalt die Rede, so ist nun nach vier nacheinander erfolgreichen Punktspielen sogar noch der Aufstieg möglich. Aber jetzt heißt es erst mal: Langfristige Vorbereitung auf die nächste Aufgabe am 23. April beim Tabellenfünften Hellas Nauen! Abschließender Gegner wird am 7. Mai dann daheim der aktuelle Tabellenzweite USV Potsdam II sein.