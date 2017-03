Nicht schön, aber siegreich

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) In der Rückrunde der Handball-Landesliga haben die Bernauer Bären mit dem Ergebnis gegen die Gäste aus Liebenwalde vier Siege und zwei Niederlagen auf ihrem Konto. Mit dieser Bilanz könnten sie eigentlich zufrieden sein, wäre da nicht die fehlende Konstanz im Spiel der Bernauer. Angetan vom Auftritt der Metzdorf-Schützlinge waren die Zuschauer nur beim Sieg gegen Werneuchen und paradoxerweise auch bei der Auswärtsniederlage gegen den Finowfurter SV. Auch der ungefährdete Heimerfolg gegen die TSG Liebenwalde am Sonntag müsste spielerisch gesehen auf der Negativseite verbucht werden und so drängt sich der Gedanke auf, dass ein vermeintlich schwacher Kontrahent die HSV'er wieder zum Leichtsinn verführt hat.