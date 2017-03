Klettern im Schatten des Rathauses

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (HGA) Mit deutlicher Mehrheit haben Veltens Stadtverordnete jüngst die Spielplatzkonzeption angenommen. Allerdings enthielten sich Pro Velten und Marianne Michaelis (DUO) der Stimme. Zuvor hatte Pro Veltens Fraktionschef Marcel Siegert mit Änderungsanträgen versucht, den innerstädtischen Spielplatz vom Rathausplatz auf die Grünfläche am Marktplatz zu verschieben. "82 Prozent haben sich bei der Bürgerumfrage 2015 für einen Spielplatz in der Innenstadt ausgesprochen", argumentierte er. Und den sollen die Veltener auch bekommen, konterte Katja Noack (SPD): "Für uns gehört auch der Rathausplatz zum Zentrum." Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) argumentierte auch mit dem zur Verfügung stehenden Areal: "Am Markplatz stehen 3 000 Quadratmeter zur Verfügung, am Rathaus sind es 6 300. Das eröffnet ganz andere, generationenübergreifende Möglichkeiten." Die neuen Angebote sollen auf der Fläche zwischen Rathaus, Mittelstraße und Bolzplatz entstehen.

Der Frage, ob für ihn der Rathausplatz nicht zum Zentrum gehört, wich Siegert aus. Sein Statement offenbarte, dass es Pro Velten um das alte Streitthema geht, nämlich den Bau eines Supermarkts: "Wir wollen Leben auf den Marktplatz und in die Viktoriastraße bringen. Das geht nicht mit einem Vollsortimenter." Sein Fraktionskollege Stefan Gansel meint zudem, dass dies auch die Mehrheit der Veltener so sehen. "Die Bürger teilen unsere Vision. Deshalb hatten wir auch einen so großen Wahlerfolg."

Auf die Lösung in der Hennigsdorfer Havelpassage wies Petra Künzel (DUO) hin. Sie fände es gut, dass Kinder dort spielen könnten. Das seien Spielorte, die keinen Spielplatz ersetzen, wandte die Bürgermeisterin ein. Zudem sollen sich solche Spielgelegenheiten künftig vom umzubauenden Marktplatz bis zur Wiese an der Ofen-Stadt-Halle wie eine Perlenkette aneinanderreihen. Kinder sollen dort vor allem auch mit Wasser spielen können.

Keine Mehrheit unter den Stadtverordneten fand auch der Vorschlag von Pro Velten, auf die vorgesehene Öffnung des Spielplatzes der Kita Villa Regenbogen zu verzichten. Das riesige Areal, das einst den Sportplatz der früheren Schule darstellte, reiche aus, um sowohl den Kita-Kindern als auch denen der Innenstadt Spielmöglichkeiten anzubieten. Bei der Gelegenheit soll auch die Freifläche der Villa Regenbogen neu konzipiert werden.

Wegfallen soll der lediglich aus einer Tischtennisplatte, einem Sandkasten und Reckstangen bestehende Spielplatz am Kuschelhain. Künzel scheiterte mit ihrem Antrag, diesen zu erhalten. Zu den Freizeitflächen für Kinder und Jugendliche, die ausgebaut werden sollen, zählen die an der Thälmannstraße und an der Waldstraße in Velten-Grün.