Lehrer sorgen sich um lange Bauphase

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Ihre "große Sorge" über die aktuellen und künftigen Lern- und Arbeitsbedingungen haben die Lehrkräfte und Horterzieher der Grundschule am Wäldchen geäußert. In einem offenen Brief verweisen sie auf die geplanten umfangreichen Baumaßnahmen. Nach der anfänglichen Einbeziehung seien später nur noch "sehr spärlich, gerüchteweise oder indirekt durch die Presse" Informationen zum Stand der Bauplanungen, zu den zeitlichen Abläufen oder zu "Anpassungen an die wachsenden Schülerzahlen in unserem Schulumfeld" erfolgt. Mit "besonderer Sorge werden diese Probleme angesichts des perspektivischen Anstiegs der Schülerzahlen, die Anzahl der Klassen sowie der Hortgruppen" gesehen.