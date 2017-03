Annäherung von Bauern und Grünen

artikel-ansicht/dg/0/

Worin (MOZ) Ein Bio-Bauer an der Spitze des Landesbauernverbandes macht's möglich: Die bündnisgrünen Landtagsabgeordneten Axel Vogel und Michael Jungclaus sowie der bündnisgrüne Kreistagsabgeordnete Jan Sommer waren am Freitag Gäste des neuen Präsidenten des Landesbauernverbandes, Henrik Wendorff, in Worin. Wendorff führte die Besucher über den Hof seines 1000 Hektar großen Öko-Betriebes und zeigte ihnen unter anderem die Getreideaufarbeitung und 200-köpfige Mutterkuhherde.