Versammlung der Einwohner zu Windkraft

"Wir werden das Thema von der Tagesordnung herunternehmen und berufen eine Einwohnerversammlung ein", kündige Bürgermeisterin Helga Kowatzky am Dienstag an. Diese beginnt am 5. April um 18 Uhr im Gutshaus Wölsickendorf. Die Einwohnerversammlung werde noch mit Aushängen in den Ortsteilen bekannt gemacht.

Grund für dieses Vorgehen ist, dass der bestehende Windpark "Wölsickendorf-Wollenberg" in Richtung Dannenberg und Krummenpfahl im neuen Entwurf erweitert werden soll. 20 zusätzliche Windräder seien geplant, sagte die Bürgermeisterin. Die Gemeindevertreter wollen die Meinung der Bürger einholen.

Die Gemeindevertreter beschließen heute über den Bau einer Grundstückszufahrt und einen Flächenerwerb. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Gemeinderaum Steinbeck, Steinbecker Dofstraße 12, mit der Einwohnerfragestunde.