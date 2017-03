Balladen und Volksweisen

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Im Rahmen ihrer Europatournee 2016/17 gastieren die Maxim Kowalew Don Kosaken am Sonnabend, um 15 Uhr, in der ehemaligen Schlosskirche, Dorfstraße 38, in Schöneiche. Der "Chor für alle Generationen", wie er in der Ankündigung genannt wird, bringt russisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie Volksweisen und Balladen zu Gehör. Anknüpfend an die Tradition der großen alten Kosakenchöre zeichnet er sich durch seine Disziplin aus, die er dem musikalischen Gesamtleiter Maxim Kowalew zu verdanken hat. Chorgesang und Soli wechseln sich ständig ab. Erklingen werden Titel wie "Abendglocken", "Stenka Rasin", "Suliko" und "Marusja".