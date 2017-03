Mobbing an Schulen ist Alltag

artikel-ansicht/dg/0/

Unterricht in Sachen Respekt und Zusammenhalt: Carsten Stahl zieht in der Klasse 7 b alle Register auf der Gefühlsskala der Zwölf- und 13-Jährigen.

Die Fünftklässlerin hat sich in den vergangenen Monaten verändert. Sie möchte nicht mehr in die Schule. Sie fürchtet sich vor jedem Unterrichtstag. Sie kann nicht mehr schlafen und weint viel. Schuld an dieser schwierigen Situation sind Gleichaltrige. Die Mutter ist genauso verzweifelt wie ihre Tochter. Sie sucht Unterstützung. In der Schule, beim Staatlichen Schulamt, bei der Polizei. Sie und ihr Tochter bekommen Hilfsangebote von Schulsozialarbeiter, Broschüren und Gespräche. Die Situation scheint aber immer noch unverändert.

Häufig sind die Erwachsenen ratlos oder schauen weg, während die Opfer, egal ob Kinder oder Erwachsene, die Schuld bei sich selbst suchen und zunehmend in eine soziale Isolation geraten. Lehrkräfte sind meist überrascht, wenn sie auf Mobbing in einer Klasse angesprochen werden. Denn die Schikanen geschehen oft subtil und meist außerhalb des Unterrichts, während der Pausen oder auf dem Schulweg.

"Wo bleiben Sie denn?", drängelt nervös die aufsichtsführende Lehrerin. Die Siebtklässler seien schon recht übermütig und machten Lärm. Ihre Bitte, sich zu beeilen, richtet sich an Carsten Stahl. Der wurde vom Schulleiter eingeladen. Kaum steht Stahl vor der Klasse, ist Ruhe. Der Mann ist eine beeindruckende Erscheinung. Groß, tätowiert bis zum Haaransatz, muskelbepackt. Und laut. Nur wenige Augenblicke und die 20 Mädchen und Jungen sitzen mucksmäuschenstill und lauschen. Und das tun sie über zweieinhalb Stunden, obwohl die Pausenklingel zwischendurch mehrfach schrillt.

Stahl beeindruckt die Zwölf-, 13-Jährigen von der ersten Minute an. Es geht ums Mobbing. Um Täter, um Opfer. Eigentlich um alltägliches Geschehen auch in dieser Klasse, deren Schüler sich nach der Grundschule vor ein paar Monaten neu kennen lernten. Nachdem geklärt ist, was Mobbing - aus dem Englischen, heißt so viel wie anpöbeln, fertigmachen - bedeutet, stellen die Mädchen und Jungen beeindruckt fest, dass sie selbst alle schon einmal Opfer und auch Täter waren.

Stahl spricht vor allem über sich, über seine persönlichen Erlebnisse als Jugendlicher in Berlin-Neukölln, mit einer Vergangenheit als kleiner Unterdrückter und einer als Gang-Führer. Das macht Eindruck. Die Siebtklässler können mitfühlen und sich sehr wohl in seine Situation versetzen - als genau diejenigen, die beleidigen, schlagen, treten, die geschlagen und beleidigt werden. Die lästern oder demütigen. Weil sie selbst schon in solchen Situationen waren. Es gibt offensichtlich keine Täter, die nicht vorher selbst in der einen oder anderen Weise Opfer waren, stellen sie überrascht fest und wagen nicht, sich gegenseitig anzuschauen.

Die eindringliche Art und drastische Sprache des Mediators berührt auch die ganz coolen Kids. Stahl spricht Gefühlswelten an, über die sich die Schüler noch kaum selbst Gedanken gemacht haben. In diesem Augenblick verstehen sie, was eine Beschimpfung anrichten kann und dass ein sehr langer Nachhall möglich ist - bis ins Erwachsenenleben. Der Augenblick, in dem sich auch die Grobiane, die Schüchternen und die angeblich so Starken Tränen wegwischen und sich gegenseitig in die Augen schauen und um Entschuldigung bitten, ist kostbar.

Damit ihn keiner so schnell vergisst, wird aus dem Tafelbild, auf dem zu Beginn die Schimpfworte und Beleidigungen notiert wurden, eine Verpflichtung. Alle setzen ihre Unterschrift darunter. Als Erinnerung gibt es ein Klassenfoto davor. Und ein Zertifikat, dass man am Camp Stahl gegen Gewalt teilgenommen habe. Stahl war an diesem Tag in drei Klassen, einer Fünften, einer Siebten und einer Achten. Nicht nur der Schulleitung ist der Kampf gegen Mobbing wichtig, auch der Gemeinde. Bürgermeister André Schaller begrüßt die Initiative gegen Gewalt und beteiligt sich an den Kosten. Er hätte den charismatischen Moderator gern in alle Klassen geschickt.

Für Stahl, der seit drei Jahren ins Sachen Mobbing an deutschen Schulen unterwegs ist, bisher um die 4000 Schüler auf seine Weise erreichte, ein gewohnter und dennoch befriedigender Eindruck. Nun käme es darauf an, das auszubauen, an dieser Stelle weiterzumachen, sagt er. Dafür stehe er im Kontakt mit dem Landespräventionsrat, Politikern und dem Ministerpräsidenten. Und er kämpfe dafür, dass der Prävention mehr Platz eingeräumt werde.

Schulleiter Dirk Treßin sieht im Camp Stahl nur einen Anfang. Er könne sich vorstellen, mit anderen Schulen, die unter solchen Problemen zu leiden hätten, ein Netzwerk ins Leben zu rufen, um Erfahrungen auszutauschen und Möglichkeiten auszuloten. "Meiner Tochter geht es nach dieser besonderen Unterrichtsstunde zum ersten Mal besser", bestätigt die Mutter. Das Mädchen sei motiviert nach Hause gekommen. Das Zertifikat läge auf seinem Schultisch, als Erinnerung.