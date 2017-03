Lämmer tapsen auf die Wiese

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Noch etwas unsicher sind die Lämmer auf der Wiese unterwegs. Schließlich sind sie das erste Mal außerhalb des Geheges, in dem sie die letzten Wochen aufgewachsen sind. Nach ein paar Versuchen schmeckt ihnen das frische Gras aber deutlich besser als das Heu, das es bisher gab. Noch bis in die 1980er-Jahre waren die Shropshire Schafe, die ursprünglich aus England stammen, fast vom Aussterben bedroht. Eine Trendwende gab es, als man entdeckte, dass sie, im Gegensatz zu allen anderen Schafrassen, keine Triebe von Koniferen anknabbern und auch die Rinde der Obstbäume in Ruhe lassen. Auf dem Obsthof von Raik Neumann pflegen sie die Brachflächen auf dem Gelände. Shropshire-Schafe sind schnellwüchsig und können bereits nach drei Monaten 20 Kilo schwer sein. Die Lämmer werden zu Ostern freilich nicht geschlachtet.