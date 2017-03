Repair-Café und Diabetes-Garten

artikel-ansicht/dg/0/

Gusow-Platkow (MOZ) Der Verein "Über Land" hat neue Projekte angeschoben: In einem Bereich seines Gemeinschaftsgartens entsteht derzeit ein spezieller Diabetes-Garten. Und nach Ostern soll das Repair-Café öffnen. Partner bei der Umsetzung mancher Ideen hat der Verein in den im Doppeldorf lebenden Flüchtlingen.

In der Vereinsküche: Marika Ruft und ihre Mitstreiter verarbeiten hier Gemüse, Kräuter und Früchte aus dem Gusower Gemeinschaftsgarten. "Wir suchen größere Räume für Küche, Laden und Repair-Café im Dorf", sagt die Vorsitzende des Über-Land-Vereins © Johann Müller

Nach dem Ende des "Dorfkümmerer"-Projektes sollte mit dem Engagement fürs Dorf nicht Schluss sein. Das war der Ausgangspunkt für die Gründung des Über-Land-Vereins vor drei Jahren. Zwölf Mitglieder hat er aktuell. "Und viele weitere Helfer", wie Marika Ruft sagt. Die Gusowerin ist die Vorsitzende des Vereins, der schon einiges bewegt und noch viel vor hat.

So haben die Über-Land-Mitglieder auf einer Fläche in Gusow, die dem Verein vom privaten Besitzer kostenlos zur Verfügung gestellt worden ist, einen Gemeinschaftsgarten angelegt, den sie - wie der Name sagt - zusammen bewirtschaften. Und zwar nach den Richtlinien des biologischen Anbaus. Neben Kartoffeln werden auf der einen halben Hektar großen Fläche 40 bis 50 Gemüsesorten angebaut.

"Dafür haben wir viel Hilfe von Bio-Bauern aus der Region und auch von der Gusower Gärtnerei Ott erfahren, die uns Saatgut und Pflanzen zur Verfügung gestellt haben", berichtet Dietmar Ruft dankbar. Er hat sich seinen "grünen Daumen" in Fachliteratur und im Internet angelesen.

Dort ist er auch auf die Idee mit dem Diabetes-Garten gestoßen. In dem sollen rund 40 Heilpflanzen und Kräuter angebaut werden, die gegen die Volkskrankheit Nummer 1 wirken. Die Tütchen mit den Samen - von Arnika und Artischocke über die "Diabetiker-Kartoffel" Topinambur bis zur Hirse, dem Lein, der Stevia und der Zitronenmelisse - hat Ruft schon erworben. Sie warten auf die Aussaat bzw. das Einsetzen in die vorbereiteten Hochbeete im Garten hinter Rufts Hof.

Aufgebaut hat die Hochbeete der Iraner Hassan. Der 36-Jährige, der als Flüchtling im Doppeldorf lebt, ist beim Über-Land-Verein in einer von der Arbeitsagentur geförderten Flüchtlings-Integrationsmaßnahme beschäftigt. Er erhält für seine Arbeit eine Aufwandsentschädigung.

Marika Ruft und ihre Mitstreiter haben Hassan beim Deutschunterricht kennengelernt, den Vereinsmitglieder und andere Helfer den im Doppeldorf lebenden Flüchtlingen ehrenamtlich und zusätzlich anboten. "Wir haben ihnen vor allem erzählt, wie der deutsche Alltag aussieht und wie unsere Behörden ticken", sagt die Vereinsvorsitzende.

Noch näher kamen sich die Dorfbewohner und ihre neuen Mitbürger aus dem "Derfflinger Hof" bei Gusow und in Platkow durch das Projekt "Kulinarische Brücken". Da wurde zusammen gekocht und gegessen. Zutaten für die Gerichte aus Deutschland und aller Welt kamen auch aus dem Gemeinschaftsgarten, in dem die Flüchtlinge zum Dank mit anpackten.

Damit Gemüse, Kräuter und Co. verarbeitet und haltbar gemacht werden konnten, sponserte die Sparkasse Märkisch-Oderland dem Verein eine kleine Küche. Sie befindet sich in einem Raum im Stallgebäude auf Rufts Hof, gleich neben dem so genannten "Kost-nix-Laden".

Zwei Türen weiter soll nun noch das "Repair-Café" des Vereins entstehen, in dem Hassan, ein befreundeter Elektriker und ein Holzfachmann Kleinreparaturen für jedermann ausführen wollen. Nach Ostern soll es eröffnet werden und dann einmal im Monat offen sein.