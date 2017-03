200 Neuanschließer im Widerspruch

artikel-ansicht/dg/0/

"Wir haben den TAVOB versucht, von einer Musterklage zu überzeugen", sagte Malchow. Ziel sei es gewesen, die Gerichtskosten für den Verband so gering wie möglich zu halten. Doch zum vereinbarten Gesprächstermin habe der Rechtsanwalt im Verwaltungsgebäude des Verbands keinen verantwortlichen Gesprächspartner angetroffen.

Jetzt werden wohl die meisten der 200 Neuanschließer klagen. Er hofft, dass sie sich nicht abschrecken lassen. "Denn sie müssen mit etwa 300 Euro Gerichtskosten in Vorkasse gehen", erläuterte der Sprecher der Bürgerinitiative, die vorerst keine weiteren Veranstaltungen plant. Frühestens im September, so vermutet Malchow, werde die Initiative wieder eine Zusammenkunft einberufen. Den genauen Termin will Detlef Malchow jedoch rechtzeitig vorher bekannt geben.