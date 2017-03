Mehr als Pflaster aufkleben

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) In vielen europäischen Ländern gehören sie genauso zu einer Schule wie Lehrer. Die Schulkrankenschwestern. In einem Pilotprojekt hat nun auch Brandenburg zehn "Schulgesundheitsfachkräfte" eingestellt. Eine davon versorgt seit Februar die Schüler der Karl-Sellheim-Schule.

Stürze im Sport, Unwohlsein im Unterricht, Schürfwunden in der Pause - Kinder und Jugendliche verletzen sich häufiger als Erwachsene. Für all diese Fälle hat die Eberswalder Karl-Sellheim-Schule seit Februar eine Schulkrankenschwester, die offizielle Bezeichnung lautet "Schulgesundheitsfachkraft". Sabrina Bethke aus Oranienburg ist damit eine von zehn (neun Frauen und ein Mann), die insgesamt 20 Schulen in Brandenburg betreuen. Manche Fachkräfte arbeiten in mehreren Schulen abwechselnd. Das Modellprojekt des AWO-Kreisverbandes Potsdam wird in Kooperation mit dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie sowie dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg und der Unfallkasse Brandenburg sowie der AOK Nordost realisiert. Der Projektträger stellt für die zweijährige Laufzeit ein Budget von 1,1 Millionen Euro zur Verfügung. Wie das Projekt nach Ablauf weitergehen könnte, darüber müsse noch entschieden werden, sagt Stefan Engelbrecht vom AWO-Bezirksverband.

Für die zierliche Frau mit den dunklen Haaren geht mit dieser Möglichkeit ein kleiner Wunsch in Erfüllung. "Nachdem ich mein erstes Kind bekommen habe, war klar, ich möchte auch beruflich mit Kindern arbeiten", sagt die gelernte Krankenschwester. Für eine neue Ausbildung fehlte ihr neben Hausbau und Familie die Zeit, wie sie sagt. Da habe sie sich gleich beim AWO-Kreisverband beworben, als sie von dem Projekt erfuhr. Auch Schulleiterin Petra Ziegenhagen habe sich gleich beworben, als sie davon hörte. "Ich wusste, es werden Schulen mit einem hohen Förderanteil gesucht", sagt sie. Unter den 700 Schülern der Karl-Sellheim hat eine große Zahl einen erhöhten emotional-sozialen, sprachlichen, kognitiven oder körperlichen Förderbedarf. Die Einrichtung versteht sich als "Schule für gemeinsames Lernen". Die Zusage kam im Herbst 2016, die Freude war groß.

Der Modellversuch sieht vor, die Fachkräfte berufsbegleitend weiterzubilden. Alle zwei Wochen erhält Sabrina Bethke deshalb eine schulische Ausbildung. Diese fand vor Antritt der Stelle drei Monate lang in Vollzeit statt.

Was genau die Aufgaben einer Schulgesundheitsfachkraft sind, sollen die kommenden beiden Jahre zeigen, in denen der Modellversuch läuft. Fest steht bislang, Sabrina Bethke wird nicht nur Pflaster auf Schürfwunden kleben. Die gesundheitliche Versorgung der Kinder stehe zwar im Vordergrund. Mit ihrer Expertise als gelernte Krankenschwester kann sie die Erstversorgung von Schülern übernehmen und beratend zur Seite stehen. "Ich bin aber kein Arzt, ich darf also keine Diagnosen stellen", sagt Sabrina Bethke, die ihre Ausbildung im Bergmann-Klinikum in Potsdam gemacht hat. Aber die Oranienburgerin entscheidet mit Abstimmung der Eltern auch, wann gegebenenfalls ein Krankenwagen gerufen werden soll. Sie kann Hinweise zu möglichen Behandlungsmethoden geben und zu Fachärzten vermitteln. "Ich muss mir dazu erst noch ein Netzwerk erarbeiten", sagt sie. Dazu stelle sie sich nach und nach in Krankenhäusern der Umgebung vor, hospitiere im Gesundheitsamt und nehme Kontakt zum Jugendamt, Sozialarbeitern und dem schuleigenen Schülercoach auf.

Ebenfalls mit Einverständnis der Eltern kann die 37-Jährige beispielsweise chronisch kranke Kinder bei der Medikation betreuen. Sabrina Bethke ist gleichzeitig Ansprechpartnerin für Probleme ganz unterschiedlicher Art. "Es gibt Themen, über die wollen Schüler nicht mit den Menschen sprechen, die ihnen Noten geben", sagt Petra Ziegenhagen. Sei es die erste Menstruation oder Pickelprobleme.

Um ihr Vertrauen zu gewinnen, stellt sich Sabrina Bethke in jeder einzelnen Klasse der Grund- und Oberschule persönlich vor. Ihr kleines Behandlungszimmer, ausgestattet mit Liege, Verbandsutensilien, Kühlakkus und Hygieneartikel, hat einen bestimmen Platz im Gebäude bekommen: Es befindet sich an der Schnittstelle der beiden Schulformen. Und sie hat alle Hände voll zu tun. "Die Schüler kommen", sagt sie.