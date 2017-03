"Meine Arbeit hat mir Spaß gemacht"

artikel-ansicht/dg/0/

Ranzig (MOZ) Zehn Jahre und zwei Monate war Ruth Ulbrich Geschäftsführerin des Kreis-Bauernverbandes (KBV). Jetzt geht die 64-Jährige in den Ruhestand. Am Dienstag wurde sie während der Vorstandssitzung in Ranzig vom Vorsitzenden Hartmut Noppe, Jochen Mangelsdorf, Vorsitzender der Milcherzeugergemeinschaft, und Gerd Piefel, Leiter des Kreis-Landwirtschaftsamtes, feierlich und mit vielen dankenden Worte verabschiedet. Sie erhielt viele Blumen und einen Reisegutschein.