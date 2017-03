Bei Stahlkochern fließt höherer Lohn

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ/dpa) Die Warnstreiks, etwa bei ArcelorMittal in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree), haben Wirkung gezeigt: Auch die ostdeutschen Stahlarbeiter bekommen mehr Geld. Die Tarifvertragsparteien haben sich in der zweiten Verhandlungsrunde am Dienstag auf einen Abschluss geeinigt. Demnach steigen, wie die IG Metall mitteilte, die Entgelte für die rund 8000 Beschäftigten ab 1. April für 13 Monate um 2,3 Prozent und ab 1. Mai 2018 für acht Monate um 1,7 Prozent. Der Tarifvertrag endet am 31. Dezember 2018.

"Das ist ein guter Abschluss in schwierigen Zeiten", so Olivier Höbel, IG-Metall-Bezirksleiter Berlin-Brandenburg-Sachsen und Verhandlungsführer der Arbeitnehmerseite. Der Durchbruch in dem Tarifkonflikt war vergangene Woche für Nordwestdeutschland gelungen. Die Tarifpartner im Osten übernahmen den Abschluss.

Unterdessen kündigte ArcelorMittal weitere Investitionen in die deutschen Standorte an, darunter die Neueinrichtung eines Hochofens in Bremen für 44 Millionen Euro. Weitere Investitionen seien in Duisburg, Eisenhüttenstadt und Hamburg geplant, so Deutschland-Chef Frank Schulz am Dienstag. 2016 hatte ArcelorMittal 113 Millionen in seine deutschen Werke investiert. Die Rohstahlproduktion der mit einer Auslastung von bis zu 95 Prozent unter Hochdruck arbeitenden Werke lag bei 7,8 Millionen Tonnen.